Seimas palaimino: brakonieriai liks be automobilių?

Parlamentas priėmė tą numatančią Administracinių nusižengimų kodekso pataisą, kurią palaikė 101 Seimo narys, dar du susilaikė.
Pataisą pateikęs Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas BNS yra sakęs, kad tai turėtų padėti sumažinti mėgėjiškos žvejybos taisyklių pažeidimų, nes veiks kaip atgrasomoji priemonė.
Anot politiko, brakonieriai šiuo metu jaučia nebaudžiamumą, pavyzdžiui, vienas asmuo per pastaruosius šešerius metus padarė 12 pažeidimų, susijusių su neteisėta žvejyba tinklais ir draudžiamų įrankių laikymu.
Parlamentaro teigimu, atitinkama sankcija jau įtvirtinta už medžioklės taisyklių pažeidimus ir ji „suveikė atgrasančiai“. Pasak jo, kasmet iš brakonieriaujančių medžiotojų konfiskuojama 10–15 automobilių.
Transporto priemonių konfiskavimas grės, kai būtų žvejojama naudojant draudžiamus įrankius ar būdus, išskyrus elektrą ir ultragarsą, taip pat – už limituotos lašišų, šlakių, margųjų upėtakių ir kiršlių žvejybos pažeidimus.
Dabar Administracinių nusižengimų kodekse numatytas tik nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimas.
