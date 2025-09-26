Seimas supaprastino tvarką leidimams ir licencijoms gauti

Teigiama, kad Seimo priimtais pakeitimais atsisakoma ir perteklinių administracinių sprendimų, numatomas visų licencijų ir leidimų skaitmenizavimas – informacinių sistemų duomenų panaudojimas leistų dar labiau supaprastinti procedūras ir sutaupyti laiko.
Taip pat įsigalios vieno pratęsimo taisyklė – įstaigos patikslinti duomenis gyventojų ir verslo galės prašyti tik vieną kartą.
Tiesa, prieš nusprendžiant licencijuoti tam tikrą veiklą ar keičiant esamas licencijavimo taisykles bus privaloma įvertinti ne tik reguliavimo poveikį, bet ir laikytis nediskriminavimo, būtinumo bei proporcingumo principų ir pasirinkti tinkamiausią licencijavimo modelį, rašo EIM.
Verslo priežiūros srities pakeitimais tuo metu institucijos įpareigojamos taikyti rizikos vertinimą ir siekti kokybiškesnio rizikos valdymo proceso: taps privaloma vertinti visų prižiūrimų verslų ir veiklos sričių rizikingumą ir užtikrinti, kad tai būtų nuolatinė veiklos praktika.
Taip pat numatoma ir viešinti informaciją apie taikomus rizikos vertinimo kriterijus, kad verslai žinotų, kas lemia jų rizikingumą ir jų veiklos priežiūrai taikomas priemones. Taip palaipsniui pasieksime, kad rizikingiausi verslai būtų tikrinami dažniau nei mažiau rizikingi.
Įstatymu panaikinamos ir perteklinės verslų veiklos patikrinimų ir poveikio priemonių taikymo išimtys, be to, įteisinami kontroliniai pirkimai kaip išimtinė priežiūros priemonė.
Seimas taip pat pritarė, kad „verslo naujokams“, padariusiems teisės aktų pažeidimus ir nesant reikšmingos žalos, priežiūros institucijos turėtų teisę sumažinti įstatymais skirtą baudos dydį, kas taps laikina atsakomybę mažinančia aplinkybe.
Naujausi komentarai