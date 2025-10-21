Seimas svarstys, ar leisti įmonėms prekiauti kitų šalių ginkluote

Seimas antradienį po pateikimo pritarė tai numatančioms Ginklų ir šaudmenų kontrolės bei lydinčiųjų įstatymų pataisoms. kurias palaikė 83 Seimo nariai, vienas balsavo prieš, o 20 susilaikė.
Pasak pataisas teikusio „Vardan Lietuvos“ parlamentaro Luko Savicko, dabartinis prekybos ginklais ir šaudmenimis reguliavimas silpnina Lietuvos konkurencingumą, įmonės negali dalyvauti daugelyje NATO ar Europos Sąjungos projektų.
Pasak jo, Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos Sąjungos šalių, kurios gynybos sektoriaus įmonėms „faktiškai draudžiama“ užsiimti tarpininkavimu.
„Toks teisinis reguliavimas sukuria reikšmingą barjerą Lietuvos įmonėms. Mūsų verslai norėdami dirbti tarptautinėse grandinėse priversti steigti įmones užsienyje, veikia per dukterines įmones (...) kitose šalyse, o tai reiškia, kad mokesčiai, darbo vietos, technologinė vertė lieka ne Lietuvoje“, – Seime sakė buvęs ekonomikos ir inovacijų ministras L. Savickas.
Grupės įvairių frakcijų Seimo narių parengtomis pataisomis siūloma leisti ginklų gamintojams prekiauti kitų gamintojų ginklais ar jų dalimis, taip pat panaikinti draudimą tarpininkauti dėl A kategorijos ginklų, šaudmenų ir jų dalių pirkimų.
Taip pat siūloma panaikinti draudimą tarpininkauti prekiaujant sprogmenimis, plėsti ratą įmonių, kurios gali organizuoti A kategorijos ginklų ar jų dalių parodas.
Pasak L. Savicko, pakeitimai padės Lietuvos įmonėms veikti tomis pat sąlygomis, kaip ir kitų šalių gynybos bendrovės.
„Tai nereiškia dereguliacijos, tai yra normalizacija, kad Lietuva išsivaduotų iš išskirtinių apribojimų, kurių nėra daugelyje Europos šalių. Tokiu būdu atveriame ir naujas ekonomines galimybes“, – teigė jis.
Rengėjai tikisi, kad tai padės Lietuvos bendrovėms labiau įsilieti į tarptautinę gynybos rinką, augs konkurencija gynybos sektoriuje, daugės investicijų Lietuvoje, augs ir jos kaip patikimos valstybės gynybos pramonei reputacija.
Toliau pataisos bus svarstomos Ekonomikos bei Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetuose. Projektui taip pat bus prašoma Vyriausybės išvados.
Naujausi komentarai