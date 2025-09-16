Seimas svarstys, ar žemės ir maisto ūkio politiką pripažinti strategiškai svarbia

Parlamentas antradienį po pateikimo pritarė Vyriausybės siūlymui pripažinti žemės ir maisto ūkio politiką viena svarbiausių nacionalinį saugumą užtikrinančių Lietuvos vidaus politikos dalių.
Už tokias Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo pataisas balsavo 85, prieš nebuvo, susilaikė vienas Seimo narys.
Siūloma šiuos sektorius pripažinti strategiškai svarbiai, taip užtikrinant šalies gyventojų apsirūpinimą maisto produktais, ypač ekstremaliųjų situacijų ir krizių metu, paskelbus mobilizaciją ar įvedus nepaprastąją ar karo padėtį.
„Pripažinimas svarbiais nacionaliniam saugumui užtikrina gyventojų apsirūpinimą maisto produktais. (...) Tai ypatingai tinka šiandieniniame kontekste, kada turime labai neapibrėžtą ir įtemptą geopolitinę situaciją“, – pristatydamas pataisas Seime sakė laikinasis žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas.
Taip pat siūloma numatyti, kad būtina sudaryti sąlygas konkurencingai žemės ir maisto ūkio plėtrai, užtikrinti saugių, geros kokybės ir plataus asortimento produktų tiekimą rinkai.
Liberalas Eugenijus Gentvilas klausė, ar toks žingsnis iš tikrųjų būtinas, bei pabrėžė, kad panašių bandymų vieną ar kitą ūkio sektorių pripažinti strategiškai svarbiu būdavo dar nuo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo: „Tada visi susiprato, kad prioritetų galėtų būti du–trys, o ne kiekvienas. Čia kažkas panašaus.“
I. Hofmanas atsakė, kad kriziniai laikotarpiai, pavyzdžiui, Covid-19 pandemija, parodė „kokios trapios maisto grandinės“, todėl pataisos svarbios stiprinant savarankišką apsirūpinimą maistu.
„Pripažinimas mums stipriai pasitarnautų ekstremalių ir krizinių situacijų metu“, – pabrėžė ministras.
Jis pridūrė, kad priėmus sprendimą ūkininkai ir maisto pramonė pirmumo tvarka gautų dujų, elektros.
Konservatorius Kazys Starkevičius ir „Vardan Lietuvos“ parlamentaras Kęstutis Mažeika teigė, kad karas Ukrainoje parodė, jog tiekimo grandinės ir apsirūpinimas maistu gali sutrikti, todėl ragino iniciatyvą palaikyti.
Toliau projekto svarstymas kelsis į Kaimo reikalų komitetą, o į plenarinę posėdžių salę grįš lapkričio pabaigoje.
Naujausi komentarai