Seimas svarstys, kaip skirstyti saulės, vėjo ar kitų elektrinių gamybos įmokas

Po pateikimo ketvirtadienį už tokį Vyriausybės projektą balsavo 42, prieš buvo 0 ir susilaikė 5 parlamentarai.
Gamybos įmoką už gaminamą elektros energiją kasmet turi susimokėti saulės, vėjo, biodujų ar hibridinių elektrinių elektros gamintojai.
Siūloma, kad itin smulkūs elektros gamintojai neturėtų mokėti įmokos, jei ji nesiekia 100 eurų. Energetikos ministerijos teigimu, tokios įmokos yra per mažos, kad turėtų naudos, o ilgainiui jas administruoti gali kainuoti brangiau, nei paprasčiausiai nerinkti.
Taip pat siūloma, kad gamybos įmokų lėšos būtų skiriamos tiems gyventojams, kurie gyvena 1,5 kilometrų spinduliu atstumu nuo saulės elektrinių – šiuo metu įstatyme numatytas 5 km atstumas.
Tokiems gyventojams tiesiogiai yra išmokama 15 proc. gamybos įmokos lėšų, 85 proc. įmokos sumos tenka bendruomeninėms organizacijoms.
Tokios organizacijos turi būti registruotos savivaldybėje, kurioje eksploatuojama elektrinė, arba kitoje savivaldybėje, esančioje ne didesniu kaip 15 km atstumu nuo tokios jėgainės.
Bendruomeninės organizacijos lėšas gali panaudoti projektų įgyvendinimui, kuriais bus teikiama aplinkos, ekonominė arba socialinė visuomeninė nauda bendruomenei ar jos nariams.
Projektu siūloma įmokų sumų, kurios nesiekia 1 tūkst. eurų, nedalinti tarp bendruomeninių organizacijų ir gyventojų – visas lėšas atiduoti organizacijoms.
Pasak projekto rengėjų, gyventojams padalintos sumos šiuo metu būna per mažos, kad motyvuotų juos susigyventi su šalia esančiomis atsinaujinančios elektros gamyklomis.
Kaip teigiama projekte, visą iki 1 tūkst. eurų siekiančią sumą atidavus organizacijoms, vietinės bendruomenės aiškiau pajaustų kuriamą naudą.
Už gamybos įmokų administravimą atsakinga Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA).
Pasak jos, šių įmokų dydis priklauso nuo pagamintos ir į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekio – 1 megavatvalandė (MWh) lygi vienam eurui.
Gamybos įmoka mokama, kai kitos paros prekybos elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinė kaina yra didesnė už 1 eurą – ji mokama už praėjusius kalendorinius metus, taigi šiemet yra pirmieji metai, kai gamybos įmoka yra renkama.
