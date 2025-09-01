 Seime turėtų atsirasti dar vienas komitetas

Seime turėtų atsirasti dar vienas komitetas

2025-09-02 17:16
Jadvyga Bieliavska (ELTA)

Prasidėjus rudens Seimo sesijai, šiuo metu veikiančią Energetikos ir darnios plėtros komisiją planuojama reorganizuoti į komitetą.

Juozas Olekas
Juozas Olekas / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

Jei parlamentarai pritartų, Seime atsirastų naujas, 17-asis Energetikos ir darnios plėtros komitetas.

„Koalicinėje sutartyje yra įrašyta, kad mes norime sustiprinti dėmesį energetikai ir tokiu būdu pakeisti komisiją į komitetą“, – Eltai sakė į Seimo pirmininko postą socialdemokratų deleguojamas Juozas Olekas.

Pasak jo, prasidėjus rudens sesijai, planuojama registruoti tokius pokyčius numatantį nutarimo projektą.

„Registruosime nutarimo projektą, dėl jo bus balsuojama“, – teigė J. Olekas.

Pasak jo, naujame komitete turėtų dirbti mažiausiai 7 parlamentarai – gali būti 8 ar 9. Kaip sutarė koalicijos partneriai, Energetikos ir darnios plėtros komitetui turėtų vadovauti „Nemuno aušros“ atstovas.

Šiuo metu Energetikos ir darnios plėtros komisijai vadovauja „aušrietis“ Aidas Gedvilas, jo pavaduotojas yra socialdemokratas Rimantas Sinkevičius. Beje, jo kandidatūrą Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumas siūlo į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkus. Kas būtų naujo komiteto pirmininko pavaduotojas, J. Olekas dar negalėjo pasakyti.

„Neturime galutinio varianto, diskutuosime. Pasikalbėsime su frakcijų seniūnais, tada bus galutinis sprendimas“, – sakė J. Olekas.

Šiuo metu Seime yra 16 komitetų – Aplinkos apsaugos, Ateities, Audito, Biudžeto ir finansų, Ekonomikos, Europos reikalų, Kaimo reikalų, Kultūros, Nacionalinio saugumo ir gynybos, Socialinių reikalų ir darbo, Sveikatos reikalų, Švietimo ir mokslo, Teisės ir teisėtvarkos, Užsienio reikalų, Valstybės valdymo ir savivaldybių, Žmogaus teisių.

Šiame straipsnyje:
Seimas
energetikos komitetas
naujas komitetas
steigti komitetą
Juozas Olekas
Energetikos ir darnios plėtros komitetas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Tankistai
Auditai, visų ministerijų ir "Ignitis" auditai. Liberastkoncervai dreba kaip epušės lapai. Visas aferas ir antivalstybinę veiką į dienos šviesą.
1
0
K
Dalbajobu komitetas
0
-1
Visi komentarai (2)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų