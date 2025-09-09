Suomijos ekonomistas: Lietuva – sėkmės istorija tarp Baltijos ir net Šiaurės šalių

Gegužę banko ekonomistai buvo sumažinę Lietuvos BVP augimo prognozes iki 2 proc. šiemet ir 2,5 proc. kitąmet, tačiau ekonomikai augant stabiliai, tikimasi, kad toks tempas išsilaikys ir toliau, todėl rodikliai pagerinti.
Prognozuojama, kad smarkiau kils ir kainos – vidutinė metinė infliacija šiemet turėtų siekti 3,5 proc., kitąmet – 2,5 procento.
„Lietuva – sėkmės istorija tarp Baltijos ir net Šiaurės šalių. Ekonomikos augimas čia stipriausias per pastaruosius kelerius metus, o infliacija – mažesnė, lyginant su Latvija ir Estija“, – sakė banko ekonomikos apžvalgą antradienį pristatęs ekonomistas Joonas Widgrenas (Jonas Vidgrenas).
Anot jo, labiausiai ekonomikos augimą skatina investicijos – atsigavusi gyvenamoji statyba, viešosios investicijos. Pramonės augimas šiemet sulėtėjęs ir, tikimasi, kad lėtesnis augimo tempas išliks iki metų pabaigos.
Pasak J. Widgreno, vartojimą augina padidėjusi gyventojų perkamoji galia, tuo metu nedarbo lygis Lietuvoje išlieka aukščiausias tarp Baltijos šalių, bet yra stabilus.
Bankas atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje spaudimą eksporto augimui daro ir mažėjantis šalies konkurencingumas dėl augančių sąnaudų. J. Widgreno teigimu, pramonės augimas šiemet išliks, tačiau lėtesnis, nei prieš metus.
„Eksportas toliau auga Lietuvoje, bendrai situacija Lietuvos ekonomikos yra gana gera, tačiau gamybos sektoriuje ji yra šiek tiek silpnesnė nei praėjusiais metais“, – pristatyme sakė ekonomistas.
Banko ekonomistai Latvijos BVP augimo prognozes sumažino – šiemet laukiama 1 proc. augimo, o kitąmet – 3 procentų. Gegužę prognozuotas 1,5 proc. augimas šiemet. Bankas dar labiau padidino Latvijos metinės infliacijos prognozę – iki 5,3 proc. šiemet ir 3,5 proc. kitąmet, nors gegužę prognozavo 2,5 proc. kainų kilimą šiemet ir kitąmet.
Tuo metu Estijos ekonomikos augimo prognozių bankas nepakeitė. Šalies BVP šiais metais turėtų augti 1 proc., o kitąmet pasiekti 2,5 procento. Metinė infliacija Estijoje šiemet, prognozuojama, sieks 5,3 proc., o kitais metais - 3,5 procento.
„OP Corporate Bank“ skaičiavimais, euro zonos ekonomika šiemet turėtų augti 1 proc., o kitąmet – 1,5 procento. Gegužę bankas atitinkamai prognozavo 0,5 proc. ir 1,3 procento. Pasaulio ekonomikos augimas šiemet sieks apie 3 proc., pavasarį prognozuoti 2,5 procento.
