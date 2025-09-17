Tarptautinis valiutos fondas pagerino Lietuvos ekonomikos prognozę: ko tikėtis?

Balandį prognozuota, kad šalies ekonomika augs 2,8 procento.
Kitąmet numatomas dar spartesnis BVP augimas – 3,4 proc., arba 0,9 punkto daugiau nei tikėtasi balandį, trečiadienį pranešė Lietuvos bankas (LB).
Anot fondo analitikų, nepaisant metų pradžioje atslūgusio privataus vartojimo, šiemet ekonomiką stiprina europinės investicijos bei mažėjančios palūkanų normos.
„Lietuvos ekonomika šiuo metu yra pakilime: gyventojų perkamoji galia ir toliau solidžiai auga, o šalies ūkio plėtros tempas kitąmet turėtų sustiprėti. Tačiau svarbu užtikrinti, kad tai būtų ne momentinis blykstelėjimas, o ilgalaikė ir tvari tendencija“, – pranešime sakė LB valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.
Tuo metu ekonomikos šuolį kitąmet skatins pensijų kaupimo reforma – TVF daro prielaidą, kad gyventojai atsiims 40 proc. antrojoje pensijų pakopoje sukauptų lėšų.
Infliacija bus mažesnė, mažės nedarbas, didės biudžeto deficitas
TVF vis dėlto sumažino kainų augimo prognozes: šiemet infliacija turėtų siekti 3,2 proc. (3,5 proc. prognozė balandį), kitąmet – 2,7 proc. (2,8 proc.).
Kainų augimą lems augantis vartojimas, vis dar spartus atlyginimų augimas ir mokesčių pakeitimai.
TVF ataskaitoje įvertino Lietuvos ūkio atsparumą „veikiant iššūkių keliančioje išorės aplinkoje“, tačiau įžvelgia tas pačias ilgalaikes rizikas – galimą eksporto parterių ekonomikos lėtėjimą, geopolitinę įtampą ir demografinį spaudimą.
TVF taip pat mano, jog lėtėjantis produktyvumo augimas kelia rizikų konkurencingumui ir tvariai raidai ilguoju laikotarpiu.
„TVF rekomenduoja stiprinti paklausių įgūdžių suteikimą švietimo sistemoje, įskaitant profesinį ugdymą, taip pat užtikrinti sklandžią imigrantų integraciją, plėsti viešųjų paslaugų skaitmenizavimą ir dirbtinio intelekto pritaikymą ekonominėje veikloje bei gerinti verslo prieigą prie finansavimo, taip skatinant investicijas“, – rašoma pranešime.
Fondas skaičiuoja, kad nedarbo lygis Lietuvoje šiemet turėtų mažėti iki 6,6 proc., o kitąmet – iki 6,1 proc.
TVF teigimu, šaliai didinant išlaidas gynybai biudžeto deficitas didės iki 2,8 proc. šiemet, o kitąmet turėtų sudaryti apie 4 proc. ir vidutiniu laikotarpiu išlikti panašus.
Dėl augančio poreikio stiprinti šalies gynybą ir su tuo susijusių būtinųjų išlaidų valstybės skola per penkerius metus gali didėti nuo 38 iki 54 proc.
Prognozuojama, kad kitąmet įsigaliosiantys didesni ar nauji mokesčiais biudžetą papildys apie 0,6 proc. BVP.
