Ūkininkams bus atlyginama meškų, lūšių, saugomų gyvūnų padaryta žala

Už tokias Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo pataisas ketvirtadienį balsavo 100 Seimo narių, o du susilaikė.
Nuo kitų metų pradžios programos lėšas bus galima naudoti griežtai saugomų rūšių laukinių ir draudžiamų medžioti gyvūnų padarytai žalai pasėliams, pievoms, sodo augalams, miškui, hidrotechniniams ir melioracijos statiniams, bitynams.
Dabar žala bitynams bei rudųjų lokių ir lūšių padaryta žala neregistruojama ir nevertinama.
BNS anksčiau rašė, kad Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos duomenimis, 2018–2024 metais meškų pastebėta 69 kartus. Be to, skaičiuojama, kad Lietuvoje gyvena iki 150 lūšių.
Neoficialaus Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos meškų žemėlapio duomenimis, šiemet 17 kartų meškos Lietuvoje nufilmuotos, užfiksuoti jų pėdsakai arba ekskrementai. Pernai meškos ar jų ženklai fiksuoti 19 kartų.
Lietuvoje daugėja ir stumbrų: 2023-aisiais jų suskaičiuota 308, 2016 metais – 182. Daugiausia 2023 metais jų fiksuota Kėdainių rajone – 207. Dėl nuolatinio stumbrų vaikymo nuo pasėlių gyvuliai kerta „Via Baltica“ magistralę ir nuklysta į Kauno bei Jonavos rajonus.
