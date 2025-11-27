Visuomeninė elektra nuo sausio brangs, keisis ir dujų kaina

Sprendimo projektą dėl tarifų pirmajam kitų metų pusmečiui penktadienį svarstys Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), nurodoma paskelbtame dokumente.
Jei sprendimas bus priimtas, dviejų laiko zonų standartinio plano dieninis tarifas didės 2,5 cento – nuo 23,3 iki 25,8 cento (su PVM), o naktinis – 1,8 cento – nuo 13,8 iki 15,6 cento už kWh (su PVM)..
Tuo metu pažeidžiamiems vartotojams dieninis tarifas mažės 2,8 cento – nuo 23,3 iki 20,5 cent, naktinis – 0,9 cento – nuo 13,8 iki 12,9 cento už kWh.
VERT vadovas Renatas Pocius anksčiau BNS sakė, kad, preliminariais skaičiavimais, populiariausias vienos laiko zonos tarifas nuo sausio galėtų būti apie 22,5 cento (su PVM), o pažeidžiamiems – 18 centų.
Tarifai pažeidžiamiems vartotojams sumažės Vyriausybei šį mėnesį nutarus iš perteklinių elektros gamintojų pajamų, gautų 2021 metų gruodžio – 2022 metų birželio mėnesiais, sumažinti jiems tiekiamos elektros kainą. Be to, ji sumažės ir bendrovei „Ignitis“ nutarus šiuos vartotojus elektra aprūpinti iš savo saulės ir vėjo parkų, kurių elektra yra pigesnė.
Energetikos ministerija prognozuoja, kad 2026 metais pažeidžiamų vartotojų skaičius sieks 145 tūkst., 2027-2029 metais – apie 160–190 tūkstančių.
Visuomeninį elektros tiekimą užtikrina valstybės valdoma elektros tiekėja „Ignitis“, jį iki 2030 metų gali gauti smulkūs ir pažeidžiami vartotojai – neįgalieji, pensininkai, socialiai remtini bei kiti teisę į socialinę paramą turintys žmonės.
VERT rugsėjo duomenimis, visuomeninio tiekimo vartotojų šalyje buvo 438,3 tūkst., arba 12 proc. visų vartotojų.
Gamtinės dujos nuo sausio pigs
Gamtinės dujos mažiausiems pirmos grupės buitiniams vartotojams (suvartojantiems iki 300 kubinių metrų dujų per metus) atpigs, tačiau abonentinis mokestis padidės: kintamoji tarifo dalis mažės 10,1 proc. (10 centrų) iki 0,89 euro už kubą(su PVM), o pastovioji dalis – didės 18,2 proc. (18 centų) iki 1,17 euro (su PVM).
Antros grupės vartotojams (nuo 300 iki 20 tūkst. kubų) kintamoji dalis mažės 5,8 proc. (4 centais) iki 0,65 euro už kubą (su PVM), o trečios grupės (virš 20 tūkst. kubų) – 4,6 proc. (3 centais) iki 0,62 euro (su PVM).
Pastovioji dalis pastarųjų dviejų grupių vartotojams lieka nepakitusi – 3,99 euro (su PVM).
Dujų tarifus pirmajam kitų metų pusmečiui penktadienį taip pat turėtų patvirtinti VERT.
