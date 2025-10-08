VMI vadovė apie neapskaitytą darbą: lauko priedus keičia dienpinigiai

„Dingus lauko priedams (už kilnojamą darbą, kai darbuotojas turi išvykti iš savo darbo vietos – BNS), įmonės pasirinko kitą formą – mokėti dienpinigius už vieną dieną ir turime kuriozinių situacijų, kai tol, kol buvo lauko priedai, dienpinigiai ir komandiruotės buvo pildomos įmonėje 19 darbuotojų, dingus lauko priedams komandiruotės pildomos 758 darbuotojams ir tai 2,5 mln. eurų (išmokos jiems – BNS)“, – Seimo Biudžeto ir finansų komitete trečiadienį sakė VMI vadovė.
„Dėl šitos formos reikia galvoti, ką su tuo daryti“, – pridūrė ji.
Pasak E. Janušienės, pastebima ir fiktyvių komandiruočių atvejų, daugiausiai transporto sektoriuje.
„Iš trečiųjų šalių atsivežami darbuotojai ir tol, kol jie mokomi, jie nėra visiškai įdarbinti pas mus Lietuvoje, vyksta apmokymai kelis mėnesius, bet jie neįdarbinami, tai apie jokias socialines garantijas tų žmonių mes negalime kalbėti“, – sakė E. Janušienė.
Be to, pasitaiko ir situacijų, kai įmonių vadovai nėra oficialiai įdarbinami: „Jie užsipildę atstovavimus, bet oficialiai nėra bendrovių vadovai“.
