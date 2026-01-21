Vyriausybė iš dalies pritaria vietinei rinkliavai už kolumbariumo nišą, tačiau yra papildoma sąlyga

Ministrų kabinetas siūlo įstatyme numatyti, kad tokia vietinė rinkliava būtų mokama už skiriamą kolumbariumo nišą, o ne už naudojimąsi ja.
„Turėtų būti pasirenkamos teisinio reguliavimo priemonės, kurios leistų savivaldybės tarybai nustatyti vietinę rinkliavą už skiriamą kolumbariumo nišą, o ne už naudojimąsi kolumbariumo niša, kaip siūloma Rinkliavų įstatymo projekte”, – sakoma trečiadienį priimtame Vyriausybės nutarime.
Atsižvelgiant į tai, kad šiai iniciatyvai įgyvendinti reikės parengti poįstatyminius teisės aktus, Vyriausybė siūlo, kad naujos įstatymo nuostatos įsigaliotų šių metų gegužės 1 d.
Pernai lapkričio mėnesį Seimas po pateikimo pritarė Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nario Tomo Tomilino iniciatyvai leisti savivaldybėms nustatyti rinkliavą už jų lėšomis įrengtą kolumbariumo nišą. Siūloma, kad tokios vienkartinės rinkliavos dydį nustatytų savivaldybių tarybos. Parlamentaro teigimu, tai nebus didelė finansinė našta gyventojams, nes savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į labiausiai pažeidžiamų žmonių interesus, galės ją sumažinti.
Kaip primena ELTA, įstatymo pataisomis T. Tomilinas pasiūlė grąžinti anksčiau galiojusią tvarką, kuri leido savivaldybėms surinkti lėšų, reikalingų naujų kolumbariumų statybai. Pasak jo, nuo 2022 metų lapkričio šią galimybę praradusios savivaldybės nebestato kolumbariumų, o privati rinka po truputį perima šią paslaugą. Manoma, kad ateityje dėl didelės kainos kolumbariumai nebus prieinami gyventojams.
Iniciatyvą svarstęs Seimo Aplinkos apsaugos komitetas pritarė siūlymui nustatyti rinkliavą už savivaldybės lėšomis įrengtą kolumbariumo nišą, aiškiai nurodant, kad už jos suteikimą mokamas mokestis būtų vienkartinis. Tikimasi, kad tokios nuostatos atsiradimas įstatyme leis išvengti įvairių interpretacijų, kad mokestis galėtų būti būtų kasmetinis.
Šiuo metu Žmonių palaikų laidojimo įstatyme nustatyta, kad savivaldybės lėšomis įrengtos kolumbariumo nišos skiriamos neatlygintinai.
Naujausi komentarai