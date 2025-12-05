Vyriausybė nusprendė padidinti algas mažiausiai uždirbantiems pareigūnams

Tai numatyta Vidaus reikalų ministerijos (VRM) parengtame Vidaus tarnybos statuto ir jo priedo pakeitimo projekte, kuriam posėdžio metu pritarė Ministrų kabinete. Tam dar turės pritarti Seimas.
Pasak VRM, 2 proc. būtų didinama pareiginė alga visiems 10-os pareigybių grupės pareigūnams ir 1 proc. padidinta pareiginė alga visiems 9-os pareigybių grupės pareigūnams.
Pastarajai grupei priklauso skyrininkai, kovotojai, jaunesnieji specialistai, jaunesnieji tyrėjai, vyriausieji ugniagesiai gelbėtojai, vyriausieji patruliai ir vyriausieji postiniai. 10-ai grupei priskiriami vyresnieji ugniagesiai gelbėtojai, ugniagesiai gelbėtojai, vyresnieji pasieniečiai ir pasieniečiai.
Kaip pažymėjo ministerija, jei po šio padidinimo minėtų dviejų grupių pareigūnų pareiginės algos koeficientai nesieks naujų padidintų koeficientų, jų koeficientai bus „pritraukiami“ prie naujų.
Atsižvelgusi į šalyje 11 proc., iki 1153 eurų numatomą didinti minimalią algą, Vyriausybė pritarė, kad pirmos grupės pareigūnams algų koeficientas būtų didinamas 1 proc., antros grupės – 3 proc., trečios grupės – 5 proc., 4–9 grupių – 7 proc. ir 10 grupės – 10,8 procento.
Pasak ministerijos, dėl to 1 tūkst. 342 mažiausiai uždirbantiems 6–10 pareigybių grupių vidaus reikalų statutinių tarnybų pareigūnams padidės pareiginė alga.
Kartu su siūlomu 1–2 proc. algų didinimu, anot VRM, teigiamą pokytį pajus apie 6,1 tūkst. statutinių įstaigų pareigūnų.
Vyriausybė taip pat sutiko įtvirtinti 300 eurų kasmėnesinę kompensaciją už ilgalaikę tarnybą. Ją gautų 25 metus ar ilgiau, taip pat reikiamą tarnybos laiką valstybinei pensijai skirti ištarnavę pareigūnai.
Ši kompensacija būtų mokama ir muitinės bei bausmių vykdymo sistemos pareigūnams. VRM teigimu, tai yra konkretus ir reikšmingas motyvacinis žingsnis, sustiprinantis ilgametę tarnybą valstybės labui.
Kaip rašė BNS, profesinių sąjungų duomenimis, Lietuvoje trūksta maždaug 1,5 tūkst. policijos pareigūnų, 1 tūkst. ugniagesių, 200 Vidaus saugumo tarnybos pareigūnų ir 200 aplinkosaugos departamento darbuotojų.
Dėl nepakankamai didinimų atlyginimų pareigūnai lapkričio pabaigoje protestavo prie Seimo.
