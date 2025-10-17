Vyriausybė pritarė atidėti e-tollingą, padidinti savivaldybėms tenkančią KPPP dalį

Pasak susisiekimo ministro Juro Taminsko, tai yra realus terminas, leidžiantis tinkamai įgyvendinti visus projekto etapus ir užtikrinti, kad sistema pradėtų veikti sklandžiai ir be trikdžių.
Iki šiol įstatymuose buvo numatyta, kad e-tollingo sistema pradės veikti, o su ja susijusios Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) finansavimo bei Kelių įstatymo nuostatos įsigalios nuo 2026 m. pradžios.
Tuo pačiu Vyriausybė pritarė, kad valstybinės reikšmės keliams nuo 2026 m. pradžios būtų skiriama 52,7 proc., o vietinės reikšmės keliams – 47,3 proc KPPP lėšų.
„Šiuo pakeitimu siekiame užtikrinti tolygesnį KPPP lėšų pasiskirstymą, atsižvelgiant į savivaldybių kelių infrastruktūros poreikius ir jų svarbą vietos susisiekimo sistemai“, – Vyriausybės posėdyje ketvirtadienį kalbėjo J. Taminskas.
Šie pokyčiai Seimui turėtų būti teikiami kartu su kitų metų valstybės biudžeto projektu.
Nuo 2025 m. KPPP lėšos valstybinės ir vietinės reikšmės keliams paskirstomos tokiomis proporcijomis: 62 proc. – valstybinės reikšmės keliams, 38 proc. – vietinės reikšmės keliams.
ELTA primena, jog e-tollingas yra dalis praėjusioje Seimo sesijoje priimto Kelių fondo projekto. Fondas bus įsteigtas nuo kitų metų sausio 1 d. ir veiks šalia jau egzistuojančios KPPP programos.
Kol nepradėjo veikti e-tollingo sistema, didžiąją dalį fondo sudarys lėšos iš kelių naudotojo mokesčio rinkliavos vinjetėmis.
