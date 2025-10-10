Susisiekimo ministras dėl elektroninės kelių rinkliavos sistemos: turi būti atliekamas testavimas

„Dabar „Via Lietuva“ vykdo pirkimus būtent e-tollingo sistemos. (...) Tačiau atsižvelgiant į visus viešųjų pirkimų terminus ir kitus aspektus, tai mūsų planas minimum yra iš tikrųjų, kad pavyktų mums kitų metų vidury startuoti“, – „Verslo žinių“ tinklalaidėje teigė J. Taminskas.
„Labiausiai optimistiniu scenarijumi kitų metų vidurys, labiausiai pesimistiniu scenarijumi – 2027 m. sausis“, – sakė ministras.
Jo teigimu, įdiegus elektroninės kelių rinkliavos sistemą vyks testavimo darbai, plečiamas apmokestinamų kelių tinklas, todėl procesas bet kuriuo atveju gali užtrukti.
„Net ir įdiegus e-tollingo sistemą, mes turime ją ištestuoti. Tai, kad ji įdiegiama, iš karto tą pačią ar kitą dieną veikti nepradeda, turi būti atliekamas testavimas. Lygiagrečiai yra plečiamas ir apmokamų kelių tinklas, kad vežėjai, kalbant buitiškai, nebandytų apvažinėti mokamų kelių, nes iš tikro mokamų kelių tinklas buvo pakankamai siauras Lietuvoje“, – aiškino J. Taminskas.
„Tam tikruose regionuose buvo važinėjama, vykdomi maršrutai per nemokamus kelius. Puikiai suprantame, kad juos labai stipriai gadina sunkiasvoris transportas“, – tęsė jis.
Naujoji sistema, kaip anksčiau sakė buvęs susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis, bus orientuota į sunkiasvorius automobilius ir krovininį transportą, kuris važiuoja valstybinės reikšmės mokamais keliais.
Naujoji sistema pakeis ligi šiol taikomą vinječių sistemą.
Viešojoje erdvėje baiminantis, kad dėl naujosios kelių rinkliavos mokesčių gali išaugti tolimojo susisiekimo maršrutų bilietų kainos, J. Taminskas teigė, jog šiuo klausimu vyksta derybos su suinteresuotomis grupėmis, aptariant rinkliavos apskaičiavimą ir galimas išimtis.
Anot jo, sprendimai bus priimti artimiausiomis savaitėmis.
„Šiai dienai vykdome konsultacijas ir yra derinimo procesas su suinteresuotomis grupėmis, būtent dėl e-tollingo metodikos, apskaičiavimo metodikos ir iš to proceso atitinkama išdava tam tikroms grupėms, savaime suprantama, bus“, – sakė ministras.
„Ar tai bus tolimojo susisiekimo keleivių vežėjai, aš šiam momentui to atsakyti tikrai negaliu. Tačiau kaip labiau pažeidžiamos grupės valstybėje, strateginę reikšmę turintys subjektai ir taip pat, kas užtikrina mažesnį CO2 išmetimą, (kadangi – ELTA) yra atsižvelgiama į žalią kursą, tam tikras indikacijas mes turime, jog yra galimybė ir tikriausiai bus daromos tam tikros išimtys”, – tikino jis.
J. Taminsko teigimu, naujosios sistemos įdiegimo procesas užsitęsė ir dėl teisinių procesų.
„E-tolling“ sistemos įsigijimas inicijuotas 2021 metais, ją planuota įvesti nuo 2024 m. vidurio.
2023 m. gruodį Seimas priėmė sprendimą pavėlinti „e-tolling“ sistemos startą iki 2025 m. sausio 1 d.
Šis sprendimas buvo priimtas dėl prasidėjusio teisminio proceso, nes viena iš pirmajame konkurse dalyvavusių bendrovių – Čekijos įmonė „TollNet a. s.“ – iškėlė ieškinį, kuriuo prašė panaikinti „Via Lietuva“ sprendimą, kad konkursą laimėjo Vilniaus bendrovė „Proit“, įtraukta į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.
Bylą pirmąja instancija nagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas 2024 m. rugsėjį šį ieškinį atmetė, o gruodį pakartotinai bylą nagrinėjęs Apeliacinis teismas pranešė, kad nėra pagrindo panaikinti konkurso laimėtojos statuso.
Po to dėl užsitęsusių teisminių procesų paskelbtas naujas konkursas – ne dėl sistemos kūrimo, o dėl jos įdiegimo nuomos pagrindu, tačiau „Via Lietuva“ sulaukė pretenzijų iš pirmąjį konkursą laimėjusios „Proit“ ir Latvijos „Araji Holding“.
Liepą Apeliacinis teismas valstybinei įmonei „Via Lietuva“ leido tęsti elektroninės kelių rinkliavos „e-tolling“ sistemos nuomos konkursą.
Pati bendrovė pranešė, jog galutinis taškas padėtas šių metų rugpjūčio 1 d. ginčo šalims sudarius taikos susitarimus.
ELTA primena, jog e-tollingas yra dalis praėjusioje Seimo sesijoje priimto Kelių fondo projekto. Fondas bus įsteigtas nuo kitų metų sausio 1 d. ir veiks šalia jau egzistuojančios Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP).
Kol nepradėjo veikti e-tollingo sistema, didžiąją dalį fondo sudarys lėšos iš kelių naudotojo mokesčio rinkliavos vinjetėmis.
