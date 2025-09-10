Aplinkosaugininkai dėl incidento gamykloje „Homanit Lietuva“: pažeidė reikalavimus

„Atsakomybė už pažeidimą bus taikoma įmonės atsakingam asmeniui“, – trečiadienį išplatintame pranešime nurodė AAD.
Departamentas neplaninį gamyklos patikrinimą atliko nuo birželio 30 iki rugpjūčio 13 dienos, po to, kai birželio 27–28 dienomis į aplinką iš fabriko teritorijos pateko medienos plaušo dalelių.
AAD nustatė, kad incidentą lėmė sugedęs medienos plaušo plokščių formavimo linijos įrenginys – ruošinys buvo nukreiptas į plaušo plokštės, skirtos biokurui, smulkinimo kaupimo silosą ir bunkerį, o jam persipildžius išdžiovintas medžio plaušo ir klijų (dervų) mišinys buvo išvežamas ir kraunamas įmonės teritorijoje.
Pati „Homanit“ rugpjūtį pranešė investavusi 20 tūkst. eurų į technologinį sprendimą, kuris padės išvengti tokių incidentų.
Įmonė birželio pabaigoje pranešė, kad dėl techninio įrangos gedimo iš linijos skubiai teko pašalinti neįprastai didelį perteklinio plaušo kiekį, o jį vežant dėl vėjo pasklido ne tik teritorijoje, bet ir už jos ribų.
Kaip rašė BNS, Pagirių bendruomenė kritikuoja „Homanit Lietuvos“ gamyklos veiklą vandenvietės teritorijoje, gyventojai ne kartą piketavo ir reikalavo iškelti gamyklą iš šios teritorijos.
Daugiau nei 215 mln. eurų vertės gamykla Pagiriuose yra didžiausia investicija Vokietijos įmonės istorijoje – ji ketina pasiekti iki 310 tūkst. kubinių metrų metinės gamybos apimtis, o iki metų galo sukurti per 200 darbo vietų.
„Sodros“ duomenimis, šiuo metu „Homanit Lietuva“ dirba 156 darbuotojai.
„Homanit“ plečia eksporto rinką
Vokietijos kapitalo medžio plaušų plokščių gamybos bendrovė „Homanit Lietuva“ pradėjo eksportuoti gaminius į Švediją, Italiją bei dar keturias Europos Sąjungos (ES) valstybes, skelbia įmonė.
Pasak jos, Vokietijos sertifikavimo įstaiga EPH jos produkcijai išdavė tarptautinius sertifikatus.
„Sertifikatai pripažįstami visame pasaulyje, todėl šis pasiekimas (...) atveria naujas galimybes produkcijos eksportui bei bendradarbiavimui su tarptautiniais partneriais” – pranešime sakė „Homanit Lietuva“ generalinė direktorė Inga Urbanavičiūtė.
Plečiantis eksporto rinkoms bendrovė taip pat pranešė ieškanti 60 naujų darbuotojų. Šiuo metu gamykloje dirba 163 žmonės.
Daugiau nei 215 mln. eurų vertės gamykla Pagiriuose, šalia Vilniaus, yra didžiausia investicija Vokietijos įmonės istorijoje – ji ketina pasiekti iki 310 tūkst. kubinių metrų metinės gamybos apimtis.
Naujausi komentarai