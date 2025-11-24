Tiriama galima gamyklos „Homanit Lietuva“ aplinkos tarša

Anot pranešimo, gamykloje užsikišus gamybos nuotekų surinkimo linijai ir pakilus surenkamo vandens kiekiui šuliniuose į aplinką galimai pateko dalis nuotekų. Tarša dar penktadienį buvo sustabdyta.
AAD atstovė BNS teigė, kad atvykus į incidento vietą tarša vizualiai matėsi, tačiau tam konstatuoti būtina atlikti tyrimus. Dalies jų rezultatus tikimasi gauti po dviejų, o kai kuriuos – po 8 darbo dienų.
Kaip penktadienį rašė BNS, vietos gyventojams įtariant, kad „Homanit Lietuva“ gamykla galėjo užteršti aplinką, Vilniaus rajono meras sušaukė tarpinstitucinį pasitarimą, jis įvyko pirmadienį.
Įmonė skelbė, kad penktadienį apie 17 val. dėl neidentifikuotų priežasčių užsikišo gamybos nuotekų surinkimo linija. Pakilus surenkamo vandens kiekiui šuliniuose, dalis nuotekų pateko į paviršinių nuotekų surinkimo tinklą.
Pagirių bendruomenė kritikuoja „Homanit Lietuvos“ veiklą vandenvietės teritorijoje, gyventojai ne kartą piketavo ir reikalavo iškelti gamyklą iš šios teritorijos.
Birželį fiksuotas incidentas, kai į aplinką pateko perteklinis plaušas.
Naujausi komentarai