Atleistas Vidaus vandens kelių direkcijos vadovas Vinokurovas

Lapkričio 20 diena yra paskutinė jo darbo diena, pranešė bendrovė.
Kol vyks nuolatinio vadovo atranka, valdyba laikinuoju vadovu paskyrė generalinio direktoriaus pavaduotoją Gediminą Vasiliauską.
V. Vinokurovas atleistas po to, kai Aplinkos apsaugos departamentas lapkričio 18 dieną paskelbė, jog 2023–2024 metais Nemuno upės vagoje atliktų gilinimo darbų žala aplinkai siekia 8 mln. eurų. Direkcija teigė nesutinkanti su jo išvadomis ir žada jas skųsti teismui.
Departamentas nustatė, kad direkcija atliko ne vandens kelio valymo, o upės vagos gilinimo darbus ir neatliko poveikio aplinkai vertinimo (PAV) taip pažeidžiant teisės aktus.
Departamento užsakymu ekspertinį vertinimą atlikę Valstybinio mokslinio tyrimo instituto mokslininkai nustatė, kad tirtose darbų zonose reikšmingai sumažėjo žuvų tankis, rūšinė įvairovė. Taip pat sumažėjo dugno bestuburių, moliuskų gausa.
Tuo metu direkcija teigė, kad departamentas neįsiklausė į jos argumentus ir pabrėžia, kad visi darbai Nemune buvo atliekami laikantis teisės aktų.
V. Vinokurovas VVKD vadovu paskirtas 2018 metais. Direkcijos interneto svetainėje skelbiama, kad jo atlyginimas trečiąjį ketvirtį siekė 8,75 tūkst. eurų.
Naujausi komentarai