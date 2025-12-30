Atstovybę Lietuvoje atidaręs „PKO Bank Polski“ įvardijo savo tikslus ir funkcijas

„Banko požiūriu, prioritetas bus teikiamas sektoriams, kuriantiems reikšmingą pridėtinę vertę ir atitinkantiems „PKO Bank Polski“ kompetencijas. Tai apima energetikos sektorių, ypač atsinaujinančiųjų išteklių energetiką, tokią kaip vėjo energetika, infrastruktūrą, didelės pridėtinės vertės technologijų įmones ir gynybos sektorių“, – interviu vz.lt sakė „PKO Bank Polski“ atstovybės vadovė Erika Voverė.
Pasak jos, atstovybės veikla pirmiausia bus orientuota į Lenkijos įmones, veikiančias Lietuvoje, taip pat Lietuvos įmones, veikiančias Lenkijoje ar planuojančias ten plėtrą, taip pat į didelius verslo klientus Lietuvoje.
E. Voverės teigimu, pagrindinis banko atstovybės tikslas yra banko prekės ženklo žinomumo didinimas ir rinkodara. Ji taip pat teigė, kad atstovybė atidarymas yra pirmasis žingsnis įsitvirtinant vietos rinkoje. Ilgainiui, atsižvelgiant į jos raidą, klientų poreikius ir „PKO Bank Polski“ strategiją, bus peržiūrimas Lietuvoje siūlomų paslaugų spektras.
BNS rašė, kad gruodžio 19 dieną PKO panešė Lietuvoje atidaręs atstovybę, kurią neatmetama ilgainiui pertvarkyti į filialą.
Banko viceprezidentas Marekas Radzikowskis (Radzikovskis) tuomet sakė, kad Lietuva yra natūrali plėtros kryptis – čia veikia daug lenkiško kapitalo įmonių, be to, šalis daug investuoja į žaliąją energetiką ir infrastruktūrą.
2023 metų pabaigoje BNS citavo „PKO Bank Polski“, jog tų metų rugsėjį bankas informavo Lenkijos finansų priežiūros komisiją apie ketinimus teikti paslaugas Lietuvoje nesteigiant čia nuolatinės atstovybės. Tuo metu bankas teigė neketinantis atidaryti filialo Lietuvoje.
PKO dabar taip pat veikia Vokietijoje, Čekijoje, Slovakijoje bei Rumunijoje. „PKO Bank Polski“ grupė per „KredoBank“ taip pat veikia Ukrainoje.
