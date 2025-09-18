Į Lietuvą netrukus turėtų ateiti naujas užsienio bankas

„Lietuva ir Švedija bus kitos šalys, kuriose „PKO Bank Polski“ veiks – šį kartą per banko atstovybę“, – Lenkijos žiniasklaida cituoja banko viceprezidentą Mareką Radzikowskį (Radzikovskį), kuruojantį operacijų ir tarptautinės bankininkystės sritį.
„Mes atsižvelgiame į daugelį rodiklių – nuo makroekonominių iki mikroekonominių – ir analizuojame šiose rinkose veikiančių įmonių veiklą, įskaitant, žinoma, ir Lenkijos. Mes taip pat atsižvelgiame į riziką““, – spaudos konferencijoje Frankfurte prie Maino pridūrė jis, komentuodamas, kodėl bankas pasirinko Švediją ir Lietuvą.
Anot jo, pagal banko strategiją per trejus metus – iki 2027 metų – jis nori atidaryti aštuonis naujus padalinius užsienyje – keturis filialus ir keturias atstovybes, o konkrečius tolesnius tarptautinės plėtros žingsnius bankas paskelbs 2025 ir 2026 metų sandūroje.
„Tai ambicingas planas, atsižvelgiant į dabartinį mūsų užsienio tinklų plėtros tempą. Esame labai pažengę analizuodami, tačiau šiandien galime paskelbti apie dvi vietas, į kurias įžengsime ateinančiais mėnesiais – Lietuvą ir Švediją“, – kalbėjo M Radzikowskis.
„Atlikome analizę, kuri parodė, kad šis verslo modelis yra pagrįstas, nes Lenkijos įmonės vis labiau plečiasi į užsienį ir mes norime jas paremti. Tai finansiškai perspektyvi verslo iniciatyva“, – sakė PKO BP viceprezidentas.
Anot jo, užsienio bankai dažnai kviečia „PKO Bank Polski“ prisijungti prie finansinių konsorciumų.
Ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas sako, jog PKO BP atėjimas į Lietuvą yra labai gera žinia.
„Lenkijos bankas – tai daugiau konkurencijos, naujos galimybės, daugiau pasitikėjimo mūsų ekonomika. Lietuva stiprėja kaip regiono finansų ir inovacijų centras. Vyriausybė kartu su prezidentu ir Lietuvos banku dėjo dideles pastangas, kad PKO BP bankas plėtrai pasirinktų Lietuvą“, – socialiniame tinkle rašė ministras.
PKO BP veikia Vokietijoje, Čekijoje, Slovakijoje bei Rumunijoje.
2023 metų pabaigoje BNS citavo „PKO Bank Polski“, jog tų metų rugsėjį bankas informavo Lenkijos finansų priežiūros komisiją apie ketinimus teikti paslaugas Lietuvoje nesteigiant čia nuolatinės atstovybės. Tuo metu bankas teigė neketinantis atidaryti filialo Lietuvoje.
Lietuvos banko bei valdžios atstovai 2023-2024 metais nuolat skelbė, jog į Lietuvą netrukus turėtų ateiti naujas užsienio bankas. Tačiau taip neįvyko – vienas didžiausių Vokietijos bankų „Commerzbank“ pernai gruodį atidarė tik atstovybę Vilniuje.
Lietuvos banko (LB) vadovas Gediminas Šimkus pernai rugpjūtį skelbė, kad „Commerzbank“ bei vienas didžiausių Lenkijos bankų „Pekao“ Lietuvos priežiūros institucijai pranešė apie savo planus veikti Lietuvoje.
G. Šimkus tuomet teigė, kad užsienio bankai Lietuvoje gali kurtis įvairiomis formomis, o jų ketinimai – rimti.
2023 metų liepą Vilniuje viešėjęs Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda (Andžejus Duda) teigė, kad netrukus į Lietuvą gali įžengti nauji Lenkijos bankai.
ES šalių bankams atskiros licencijos veikti Lietuvoje nereikia. Todėl tiek minėti Vokietijos, tiek Lenkijos bankai finansuoja kai kurias Lietuvoje veikiančias įmones ar kitaip dalyvauja vietos versle.
