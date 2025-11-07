Ministras: šis Lenkijos bankas netrukus ateis į Lietuvą

„Kol kas turbūt nėra nieko labai patvirtinto, bet iš esmės, taip, atstovybė bus atidaroma, iš tiesų Lenkijos bankas (PKO – BNS) ateina. Atstovybė bus atidaryta artimiausiu metu. O komercinę veiklą taip pat bankas planuoja, labai rimtai tą vertina, bet turbūt kol kas informacija yra tokiam lygmeny“, – spaudos konferencijoje penktadienį sakė K. Vaitiekūnas, BNS paklaustas, kada PKO atidarys atstovybę ir ar kiti Lenkijos bankai planuoja Lietuvoje atidaryti ne tik atstovybes, bet ir filialus.
Lenkijoje šiomis dienomis viešėjęs finansų viceministras Janušas Kizenevičius pabrėžė didėjantį šalies finansų sektoriaus susidomėjimą Baltijos rinka. Jo teigimu, PKO sprendimas žengti į Lietuvą yra svarbus žingsnis stiprinant dvišalę finansinę integraciją.
Viceministro teigimu, nauji finansų rinkos dalyviai, ypač iš kaimyninės Lenkijos, reikštų daugiau konkurencijos, geresnes sąlygas verslui, platesnį ir lankstesnį finansinių paslaugų pasirinkimą gyventojams.
„PKO Bank Polski“ rugsėjo viduryje pranešė netrukus atidarysiantis atstovybę Lietuvoje. Banko viceprezidentas Marekas Radzikowskį (Radzikovskį) tuomet sakė, kad bankas per atstovybes artimiausiu metu pradės veiklą Lietuvoje ir Švedijoje.
PKO dabar veikia Vokietijoje, Čekijoje, Slovakijoje bei Rumunijoje.
2023 metų pabaigoje BNS citavo „PKO Bank Polski“, jog tų metų rugsėjį bankas informavo Lenkijos finansų priežiūros komisiją apie ketinimus teikti paslaugas Lietuvoje nesteigiant čia nuolatinės atstovybės. Tuo metu bankas teigė neketinantis atidaryti filialo Lietuvoje.
Lietuvos banko bei valdžios atstovai 2023-2024 metais nuolat skelbė, jog į Lietuvą netrukus turėtų ateiti naujas užsienio bankas. Tačiau taip neįvyko – vienas didžiausių Vokietijos bankų „Commerzbank“ pernai gruodį atidarė tik atstovybę Vilniuje.
Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus pernai rugpjūtį skelbė, kad „Commerzbank“ bei vienas didžiausių Lenkijos bankų „Pekao“ Lietuvos priežiūros institucijai pranešė apie savo planus veikti Lietuvoje.
2023 metų liepą Vilniuje viešėjęs Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda (Andžejus Duda) teigė, kad netrukus į Lietuvą gali įžengti nauji Lenkijos bankai.
ES šalių bankams atskiros licencijos veikti Lietuvoje nereikia. Kai kurie ES bankai ir dabar finansuoja Lietuvoje veikiančias įmones ar kitaip dalyvauja vietos versle.
