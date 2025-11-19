Dėl „Fegdos“ užsipultas Sinkevičius: manau, Dovilė dar neišėjo iš tam tikro vaidmens

Jis pabrėžė niekada neatstovavęs šios bendrovės interesams valstybės institucijose, nors ir dirbo jos komercijos direktoriumi.
„Dirbdamas įvairiose pareigose – mero, buvau fizinis asmuo kurį laiką dėl teismo sprendimų, dabar esu partijos pirmininkas ir toliau meras – niekada nei pats, nei tiesiogiai, nei per trečiuosius asmenis neatstovavau „Fegdos“ interesams jokiose centrinės valdžios institucijose, įskaitant ir Krašto apsaugos ministeriją“, – trečiadienį žurnalistams sakė politikas.
„O kaip čia bandoma nupiešti arba atvaizduoti, manau, kad tai yra tam tikro Dovilės neišėjimo iš tam tikros rolės, iš pozicijos būsena, pagrįsta turbūt emocijomis, deja, pagrįsta ir melu. Labai džiaugiuosi, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba šiandien nusprendė įvertinti tas aplinkybes“, – teigė jis.
M. Sinkevičius „Fegdos“ komercijos direktoriaus pareigas ėjo nuo 2024 metų lapkričio 19 dienos iki 2025 metų kovo 7 dienos.
„Dirbau tris mėnesius ir dvi savaites (...). Ir viskas. Tokie ryšiai. Buvau samdomas darbuotojas ir dar kartą kartoju, veikdamas kaip „Fegdos“ darbuotojas ir veikdamas kaip politikas įvairaus rango, neatstovavau jokiems „Fegdos“ interesams, susietais su centrinės valdžios veikla, projektais nei tiesiogiai, nei per trečiuosius asmenis“, – pabrėžė socialdemokratas.
Kaip skelbė BNS, Krašto apsaugos ministerijoje dėl bendrovės „Fegda“ su defektais nutiesto kelio į Rūdninkų poligoną Šalčininkų rajone yra pradėtas vidinis tyrimas, siekiant išsiaiškinti, kaip buvo priimti kelio darbai, ką vertino juos priėmusi komisija.
Anot socialdemokratų lyderio, pareigų dėl nepasitikėjimo netekusi D. Šakalienė dabar eskaluoja šią temą, sąmoningai dramatizuodama situaciją.
M. Sinkevičius tvirtino, kad partijos kolegė pagrasino ir nauja drama, jeigu nebus grąžinta dirbti į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą.
„Paskutiniam valdybos posėdyje, kada mes sprendėme ir nagrinėjome tiek krašto apsaugos, tiek kultūros ministrų komandas, buvo ir kitų klausimų. Ir vienas iš klausimų buvo Seimo narių priskyrimas darbui tam tikruose komitetuose, ir ponia Dovilė klausė viešai valdyboje: „Ar jūs norit papildomos dramos?“ Na, aš sakiau ir galiu atkartoti žodžius: „Mums nereikia nei dramos, nei dramos karalienės, mums reikia stabilaus normalaus darbo.“ Buvo primygtinai, sakyčiau, gana aršiai reikalaujama ją grąžinti į NSGK komitetą“, – pasakojo partijos pirmininkas.
Jis nevertino fakto, kad krašto apsaugos viceministru paskirtam Broniui Bieliauskui ir jo žmonai „Fegdos grupė“ rugsėjį pervedė apie 4 tūkst. eurų. M. Sinkevičius tvirtino nežinąs šio socialdemokrato biografijos.
Pats B. Bieliauskas naujienų portalui „Alytusplius“ yra sakęs, kad 2005–2023 metais su žmona dirbo įmonėje „Alkesta“, ši jiems liko skolinga už automobilių subnuomą, o skolą grąžino ją įsigijusi „Fegdos grupė“.
D. Šakalienė tinklalaidėje „Politika“ antradienį svarstė, kad galbūt prie jos pareigų netekimo prisidėjo ir griežta laikysena „Fegdos“ atžvilgiu.
Ministrė sako siekusi, kad kelias būtų iš esmės tvarkomas, o ne remontuojamas kosmetiškai.
Anksčiau D. Šakalienė yra sakiusi, kad tokios įmonės kaip „Fegda“ turėtų būti įtraukiamos į „juodąjį“ tiekėjų sąrašą ir į tai būtų atsižvelgiama skelbiant kitus viešuosius pirkimus.
Eksministrė tikino, jog tą pačią dieną, kai vyko susitikimas su „Fegdos“ atstovais, M. Sinkevičius savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo kritišku įrašu apie Lietuvos ketintus pirkti braziliškus karinius lėktuvus „Embraer“.
M. Sinkevičiaus trečiadienį akcentavo, kad D. Šakalienė krašto apsaugos ministrės pareigų neteko, kai neprisipažino inicijavusi neformalų susitikimą su nuomonės formuotojais dėl gynybos biudžeto, kuriems buvo pateikti netikslūs duomenys.
Pati „Fegda“ naujienų portalui „Verslo žinios“ sako esanti pasirengusi kelią remontuoti, tačiau jau 10 mėnesių laukia leidimo darbams.
Naujasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas trečiadienį atsisakė vertinti situaciją, jis tvirtino užprašęs visos techninės informacijos apie šį kelią ir sprendimą priims atsižvelgdamas į ekspertų patarimus.
