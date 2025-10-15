„Froneri“ įsigijo Lietuvos ledų gamintoją

Anot „Food Union“ pranešimo, sandoris apima jos ledų verslą šešiose Europos šalyse – Danijoje, Norvegijoje, Estijoje, Latvijoje (išskyrus pieno produktų verslą), Lietuvoje ir Rumunijoje.
„Froneri“ yra pasaulinis ledų pramonės lyderis, todėl džiaugiamės, kad Lietuvoje pamėgti prekės ženklai – „Pols“, „Klasika“, „Jocker“ ir kiti – rado puikius namus pas tikrą pasaulinio lygio lyderį“, – pranešime teigė „Food Union“ vykdomasis direktorius Sorenas Lauridsenas (Siorenas Lauridsenas).
„Džiaugiamės, kad „Food Union“ komanda prisijungia prie „Froneri“ ir kartu sieks bendro tikslo – tapti pirmaujančia ledų bendrove pasaulyje“, – pranešime sakė „Froneri“ generalinis direktorius Philas Griffinas (Filas Grifinas).
Kauno ledų gamintojos „Premia KPC“ apyvarta 2024 metais siekė 27,2 mln. eurų – 9 proc. daugiau nei 2023 metais (24,3 mln. eurų) ir 4,6 proc. daugiau nei planuota (25, 9 mln. eurų), 2024 metais įmonė uždirbo 2,4 mln. eurų grynojo pelno (tiek pat, kiek 2023 metais), rašoma Registrų centrui pateiktoje įmonės ataskaitoje.
Pernai jos valgomųjų ledų pardavimai sudarė 44 proc., šaldytų produktų – 40 proc., pieno produktų – 16 proc. visų pardavimų.
Remiantis rinkos tyrimų įmonės „Nilsen“ duomenis, „Premia KPC“ valgomųjų ledų rinkoje pernai išlaikė lyderės poziciją. Įmonės rinkos dalis Lietuvoje siekė 19,4 proc. – 0,4 proc. punkto daugiau nei ankstesniais metais.
Šiemet bendrovė planuoja didinti pardavimus apie 2 proc., be to, ji nori susikoncentruoti į savo prekės ženklo šaldytų produktų pardavimus bei plėsti asortimentą, rašoma ataskaitoje.
Įmonėje šiuo metu dirba 84 darbuotojai.
Įmonė „Food Union“ per kelias kitas įmones iki šiol priklausė Kaimanų salose registruotai įmonei „PAG Private Equity“, o jos galutinis naudos gavėjas buvo Lincolnas Ling Fen Panas (Linkolnas Ling Fen Panas) iš Honkongo, rodo Registrų centro duomenys.
„Food Union“, veikiančioje daugiausia Šiaurės šalyse, Baltijos regione ir Rumunijoje, dirba daugiau nei 2 tūkst. darbuotojų, o jos metinė apyvarta viršija 300 mln. eurų.
„Froneri“ įkurta 2016 metais kaip „Nestle“ ir „PAI Partners“ bendra įmonė. „Froneri“ veikia daugiau nei 25 šalyse, jos metinės pajamos viršija 5 mlrd. eurų.
Naujausi komentarai