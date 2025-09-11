 Ginčai tarp „Vinted“ ir Duomenų apsaugos inspekcijos persikėlė į teismo salę

2025-09-11 12:51
BNS inf.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) rugsėjo 10 dieną pradėjo nagrinėti bylą, kurioje didžiausia Europoje naudotų daiktų tarpusavio prekybos platforma – pirmasis Lietuvos „vienaragis“ „Vinted“ ginčija Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos sprendimus.

Ginčai tarp „Vinted“ ir Duomenų apsaugos inspekcijos persikėlė į teismo salę / V. Skaraičio / BNS nuotr.

Šiais sprendimais „Vinted“ pripažinta pažeidusi europines direktyvas dėl asmenų apsaugos tvarkant jų duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, pranešė LVAT.

Pasak jo, sprendimą byloje numatoma skelbti spalio 15 dieną. 

Regionų administracinis teismas šių metų gegužę paskelbė, kad „Vinted“ netinkamai tvarkė asmens duomenis bei pažeidė Europos Sąjungos (ES) Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). „Vinted“ anksčiau teigė su tokiu sprendimu nesutinkanti ir apskundė jį LVAT.

BNS rašė, kad inspekcija, išnagrinėjusi Prancūzijos nacionalinės duomenų apsaugos priežiūros institucijos perduotus skundus, pernai vasarį nusprendė, jog „Vinted“ netinkamai nagrinėjo klientų prašymus ištrinti jų duomenis, nepakankamai bei neaiškiai paaiškino jų paskyrų blokavimo priežastis, nesuteikė pakankamos informacijos apie duomenų tvarkymą.

Taip pat, pasak inspekcijos, bendrovė netinkamai įgyvendino duomenų tvarkymo atskaitomybės principus, be aiškaus teisinio pagrindo taikė vadinamąjį „šešėlinį blokavimą“.

Savo ruožtu, „Vinted“ pirmosios instancijos teismą tikino tinkamai įvertinusi prašymus ištrinti duomenis ir pateikusi visą būtiną informaciją, taip pat nepažeidusi klientų pagrindinių teisių ir laisvių, neapribojusi jų privatumo ir nesukėlusi pavojaus jų duomenų saugumui.

Anot įmonės, inspekcijos sprendimai daugiausia grindžiami tuo, kaip „Vinted“ bendravo su žmonėmis dėl jų prašymo ištrinti duomenis, kokias priemones taikė, kad užblokuotų taisykles pažeidusių asmenų paskyras, ir kiek ilgai saugojo vieną konkretų atsakymą į prašymą dėl teisės susipažinti su asmens duomenimis.

„Vinted“ teigė vis dėlto bendradarbiavusi su inspekcija ir veiklos procesus patobulinusi atsižvelgiant į pasiūlymus.

Pasak teismų, ši byla – pirmasis Lietuvoje modelinis teismo procesas, kai nagrinėjama daugiau kaip 20 teisės ir faktų požiūriu vienarūšių individualių administracinių bylų.

Teisme nagrinėjamos 54 bylos, kuriose ginčijami ispekcijos sprendimai dėl „Vinted“ veiksmų tvarkant asmens duomenis.

Inspekcija pernai liepą „Vinted“ skyrė 2,385 mln. eurų baudą už vartotojų duomenų apsaugos pažeidimus pagal Prancūzijos ir Lenkijos gyventojų skundus.

Baudą bendrovė yra apskundusi teismui, tačiau byla yra sustabdyta, kol įsiteisės pastarasis sprendimas dėl asmens duomenų tvarkymo. 

