„Google Payment Lithuania“ praneša apie pokyčius

Tai naujas sprendimas, pagerinsiantis verslo klientų aptarnavimą Europoje. Paslauga kuriama kartu su Vilniuje biurą turinčia Jungtinės Karalystės atvirosios bankininkystės infrastruktūros platforma „Yapily“, ketvirtadienį pranešė „Investuok Lietuvoje“.
„Lietuvoje sukurta stipri ir gerai reguliuojama aplinka finansinėms technologijoms. Naujoji pasirenkama banko sąskaitų patvirtinimo paslauga leidžia mums dar geriau aptarnauti verslo klientus Europoje“, – pranešime teigė „Google Payment Lithuania“ vadovas Paulius Vertelka.
Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, jog šis bendradarbiavimas įrodo, kad šalis siūlo ne tik operacinius pajėgumus, bet ir inovacijoms bei finansinių paslaugų plėtrai visame žemyne reikiamą aplinką.
Anot „Investuok Lietuvoje“ generalinio direktoriaus Elijaus Čivilio, šis projektas atskleidžia svarbų Lietuvos pranašumą.
„Lietuva – vieta ne tik įkurti biurus, bet ir kurti pažangius sprendimus. „Google“ pasirinkimas rodo, kad pasaulio inovatoriai čia randa viską, ko reikia ambicingoms idėjoms įgyvendinti: reguliacinę patirtį, techninius talentus ir patogią geografinę padėtį“, – pranešime sakė E. Čivilis.
Naujoji paslauga supaprastins banko sąskaitų patvirtinimo procesą – sąskaitas galima aktyvuoti greičiau, o paslaugas pasiekti per saugų, paties kliento valdomą procesą.
„Yapily“ įkūrė biurą Lietuvoje 2021 metais, o „Google Payment Lithuania“ elektroninių pinigų įstaigos licenciją gavo 2018 metais.
