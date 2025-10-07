Gynybos technologijų startuoliui – 1 mln. eurų investicija

Į įmonę investavo rizikos kapitalo fondas „Coinvest Capital“, „Plug & Play EMEA Ventures“ ir tarptautiniai verslo angelai, antradienį pranešė įmonė.
„Kuriame tai, apie ką patys svajojome tarnybos metu – įrankius, kurie fronte padeda atlikti užduotis saugiau, tiksliau ir efektyviau. Ši technologija nėra tik produktas, tai mūsų indėlis į karių stiprybę, Lietuvos saugumą ir sąjungininkų pranašumą mūšio lauke“, – pranešime sakė „Luna Robotics“ bendraįkūrėjas Elvinas Kukys.
„Luna Robotics“ sukurta taktinė kamera „LunaCam“ užtikrina matomumą tiek dieną, tiek naktį. Ji gali būti pritaikyta įvairioms karinėms užduotims naudojant programinės įrangos sprendimus, kurie palengvina piloto darbą, padeda aptikti taikinius ir optimizuoja misijų vykdymą.
„LunaCam“ jau dabar palankiai vertinama NATO šalių rinkose. Verslas-verslui pardavimų modelis ir jau dabar esantis didelis klientų susidomėjimas leidžia tikėtis augimo tempų, patrauklių rizikos kapitalo investicijoms“, – pranešime sakė „Coinvest Capital“, investavusios beveik 720 tūkst. eurų, vadovė Viktorija Trimbel.
