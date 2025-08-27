IAE: dalis darbų vyksta greičiau nei planuota

Anot jos, pirmąjį šių metų pusmetį įrangos išmontavimo darbai vyko pagal grafiką, o žymus progresas užfiksuotas griovimo, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, projektinių sprendinių parengimo srityse ir dėl to anksčiau prasidėjusių naujo paviršinio atliekyno statybų.
„Paviršinio atliekyno statyba pradėta pusmečiu anksčiau, taip pat gautas leidimas labai mažai radioaktyvių atliekų atliekyno eksploatavimui, kietųjų istorinių atliekų sutvarkymo darbų atlikta daugiau nei buvo numatyta šiam pusmečiui, lenkiame senos infrastruktūros statinių griovimo grafiką, pradėti elektros skirstyklos ir perdavimo linijų modernizavimo darbai”, – pranešime sakė IAE vadovas Linas Baužys.
Šiemet IAE pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su naujos kartos mažųjų branduolinių reaktorių technologiją vystančia Italijos energetikos bendrove „Newcleo“, o Europos Komisija, pristatydama pirmąjį daugiametės finansinės programos 2028–2034 metų laikotarpį, atvėrė 678 mln. eurų tolesnio finansavimo perspektyvą.
Pirmojo pusmečio planas kietųjų istorinių atliekų sutvarkymui viršytas 15 proc., o palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai – išimta penktadaliu daugiau atliekų. Iš viso IAE teritorijoje esančiose laikinose saugyklose laikoma virš 27 kub. metrų istorinių kietųjų radioaktyviųjų atliekų, iš kurių jau sutvarkyta 27 proc.
Per visą IAE eksploatacijos nutraukimo laikotarpį numatyta išmontuoti 180 tūkst. tonų įrangos ir jai priskiriamų medžiagų. Griovimo darbų mastas ir išmontuojamo betono kiekis iš viso sieks 1,7 mln. kvadratinių metrų.
