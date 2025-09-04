ILTE po nuaidėjusių skandalų: susijusios įmonės bus vertinamos griežčiau

Nuo šiol įmonės veiklos laikotarpis bus skaičiuojamas ir vertinami ne tik tos pačios grupės įmonių finansiniai rodikliai, bet ir visų įmonių, kuriose klientas yra akcininkas ar savininkas.
„Naujoji susijusių įmonių vertinimo tvarka padeda užtikrinti išsamesnį vertinimą, o palankesnės sąlygos vyresniems verslininkams ar jų įmonėms bei dotacijų galimybė Sostinės regiono įmonėms atveria platesnį kelią pradedančiam verslui įsitvirtinti rinkoje“, – pranešime teigė ILTE klientų ir finansavimo sprendimų tarnybos vadovė Giedrė Gečiauskienė.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) yra sukritikavusi ankstesnę neskaidrią „Startuok“ schemą, pagal kurią buvusiam premjerui Gintautui Paluckui iš dalies priklausanti įmonė „Garnis“ pernai gavo 200 tūkst. eurų lengvatinę paskolą.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė Eglė Radišauskienė sako, kad bus galima tiksliau įvertinti realią kliento situaciją, užkirsti kelią dirbtinai išskaidyti veiklą tarp skirtingų įmonių, finansavimas pasieks skaidrias bei augančias įmones
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) yra sukritikavusi ankstesnę neskaidrią „Startuok“ schemą, pagal kurią buvusiam premjerui Gintautui Paluckui iš dalies priklausanti įmonė „Garnis“ pernai gavo 200 tūkst. eurų lengvatinę paskolą.
Anot STT, ILTE turi pernelyg didelę laisvę nustatydama paskolų sąlygas, jas apibrėžiantys dokumentai nėra vieši, nėra aiškios išorės kontrolės.
Dabar išplečiamos ir dotacijų galimybės: iki šiol iki 20 proc. dotacijas galėjo gauti tik Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono verslai, dabar ši galimybė atsiveria ir Sostinės regionui – jam finansavimas didinamas 38,3 mln. eurų iki 73,6 mln. eurų.
Tarp pokyčių – ir leidimas vyresniems nei 55 metų verslininkams ar jų iki 5 metų veikiančioms įmonėms pasinaudoti palankesnėmis paskolų sąlygomis – metinei palūkanų normai bus taikoma 70 proc. nuolaida.
Tokia pati nuolaida jau taikoma ir kitoms svarbioms verslo grupėms, socialinio poveikio projektų verslams bei Ukrainos fizinių ar juridinių asmenų įsteigtiems verslams.
Priemonei įgyvendinti skirta 93,4 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo ir grįžusių bei nacionalinio finansavimo lėšų.
Naujausi komentarai