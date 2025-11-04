 Lietuvos ūkininkams teiks sutelktines paskolas

2025-11-04 11:28
BNS inf.

Latvijos žemės ūkio sutelktinio finansavimo platforma „Lande“ ir nacionalinis plėtros bankas ILTE teiks sutelktines paskolas Lietuvos ūkininkams.

Lietuvos ūkininkams teiks sutelktines paskolas / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Jos pasirašė partnerystės sutartį dėl žemės ūkio projektų finansavimo Lietuvoje, pagal kurią iki 40 proc. paskolos sumos finansuos ILTE, o likusią dalį – „Lande“ investuotojai, pranešė įmonė ir bankas.

„Bendradarbiavimas su „Lande“ leidžia stiprinti finansavimą Lietuvos žemės ūkiui“, – pranešime sakė ILTE Smulkių ir vidutinių verslo klientų departamento direktorė Jolita Rėkutė.

„Lande“ Latvijos ir Lietuvos padalinių vadovas Haraldas Neimanis teigė, kad greičiau ir palankesnėmis sąlygomis.dabar bus finansuojama daugiau ūkių.

Šiais metais „Lande“ išduotų paskolų apimtis Lietuvoje padidėjo 25 proc., o metų pabaigoje augimas turėtų siekti 58 procentus.

