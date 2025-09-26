Kaip išrinkti tikrai ekologišką produktą

Ekologiškas maistas – tai aplinką tausojantys, užauginti be pesticidų, pagaminti nenaudojant nereikalingų maisto priedų produktai. Tokiam maistui auginti ir gaminti, pervežti ir prekiauti yra nustatyti griežti reikalavimai, vykdoma jų kontrolė ir Lietuvoje, ir visoje Europos Sąjungoje. Importuojami ekologiški produktai turi atitikti tokius pačius griežtus reikalavimus, kaip ir pagaminti mūsų šalyje.
Kas užtikrina kontrolę?
Ekologinės gamybos oficialią kontrolę Lietuvoje organizuoja ir koordinuoja Žemės ūkio ministerija.
Ekologinę gamybą sertifikuoja ir kontroliuoja VšĮ „Ekoagros“. Jos interneto svetainėje vartotojai gali patikrinti maisto tvarkymo subjektui ar ūkininkui išduotą sertifikatą bei jo galiojimą.
Augalų ekologiškos dauginamosios medžiagos ženklinimo kontrolę atlieka Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
Ekologiškų produktų ženklinimo priežiūrą didmeninėje bei mažmeninėje prekyboje, taip pat ir importuojamų ekologiškų produktų kontrolę vykdo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
Visos institucijos aktyviai bendradarbiauja, keičiasi informacija, o sudėtingesniais atvejais net atlieka bendrus patikrinimus.
Kaip atpažinti ekologišką produktą?
Vienas iš svarbiausių ekologiškų produktų reikalavimų, ypač aktualus ir vartotojams, yra ženklinimas. Europos Sąjungoje nustatyta, kad ant fasuotos ekologiškos produkcijos privalo būti:
1. Europos Sąjungos ekologinės gamybos logotipas:
ES ekologinės gamybos logotipu draudžiama ženklinti perėjimo prie ekologinės gamybos produktus, produktus, kurių sudėtyje yra mažiau nei 95 proc. ekologiškų ingredientų; produktus, kuriems netaikomas ekologinės gamybos reglamentas, pavyzdžiui, kosmetikai, medžioklės, žvejybos produktams.
2. Taip pat būtina nurodyti kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos kodą:
toje pačioje matomoje ES ekologinės gamybos logotipo vietoje turi būti nurodomas kodas, pavyzdžiui, Lietuvoje ekologinę gamybą sertifikuoja ir kontroliuoja VšĮ „Ekoagros“, kurios kodas
LT-EKO-001.
3. Vietos, kurioje buvo užaugintos produktų sudėtyje esančios žemės ūkio žaliavos, nuoroda:
Kartu su ES ekologinės gamybos logotipu gali būti naudojami nacionaliniai bei privatūs ekologinės gamybos logotipai.
4. Lietuvoje pagamintus fasuotus ekologiškus produktus būtina ženklinti nacionaliniu ekologiškų produktų ženklu:
Lietuvoje pagamintas ekologiškas produktas ženklinamas ES ekologinės gamybos logotipu ir nacionaliniu ekologiškų produktų ženklu. Abu ženklai, jei telpa ant fasuotės arba pakuotės, pateikiami vienas šalia kito. Jei netelpa – abu ženklai pateikiami tame pačiame regėjimo lauke:
Kontrolės institucijos užtikrina, kad jei ant maisto ar pašaro pakuotės nurodytas terminas „ekologiškas“, tai garantuojama, kad produktas pagamintas ekologinės gamybos būdu ar yra su juo susijęs.
Mažybinės formos, pavyzdžiui, „bio“ ar „eco“, atskirai arba junginiuose, gali būti vartojami visoje Europos Sąjungoje ir bet kuria Europos Sąjungos kalba ženklinant ir reklamuojant tik ekologiškus produktus, t. y. produktus, kurie atitinka su ekologine žemės ūkio ir maisto produktų gamyba susijusių teisės aktų reikalavimus.
Užrašai ant produktų pakuočių tokie kaip: „tik iš natūralių ingredientų“, „be hormonų“, „genetiškai nemodifikuota“, „ūkininkų produkcija“, „natūralus“ – nerodo, jog maistas yra ekologiškas.
Produkto etiketė papasakoja vartotojui, kokias ypatingas savybes produktas turi, o kontrolės sistema užtikrina, kad ta informacija būtų teisinga. Vartotojui belieka tik atpažinti sveikatai ir gamtai palankius produktus ir rinktis sąmoningai.
