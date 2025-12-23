„Philip Morris Baltic“ sulaukė prestižinio darbdavio žvaigždės apdovanojimo

Apdovanojimus teikiančios organizacijos teigimu, „Emplyer Branding Star“ titulą kompanija pelnė dėl puoselėjamos išskirtinės organizacijos kultūros, kuri Baltijos šalyse atitinka aukščiausio lygio pasaulines praktikas.
„Mūsų organizacija patiria nuolatinę transformaciją. Tai užprogramuota mūsų vizijoje ir verslo modelyje - siekdami sukurti pasaulį be cigarečių dūmų, patys gyvename nuolatiniu pokyčių ritmu. Tai nėra paprasta, ypač puoselėjant organizacinę kultūrą. Todėl šiemet ypač didelį dėmesį šiemet skyrėme darbuotojų gerovei ir gyvenimo balansui, įvairovės bei įtraukties iniciatyvoms, mokymams bei lyderystei skatinti“, – sakė „Philip Morris Baltic“ žmonių ir kultūros vadovė Sandra Daukšienė.
Tarptautinių apdovanojimų rengėjai akcentuoja, kad „EBstars Award“ iniciatyva padeda organizacijoms dalytis savo pasiekimais, inovatyviomis strategijomis ir plačiau skleisti geriausias praktikas įvairiose platformose.
Esminės vertinimo sritys šiuose apdovanojimuose yra darbuotojų tobulėjimo programos, lanksčios darbo sąlygos, darbuotojų naudos, šeimai draugiška darbo vieta, karjeros kelio planai, lyderių auginimas, darbuotojų įgalinimas, darbuotojų gerovė ir pripažinimas.
„EBstars“ apdovanojimas yra pagrįstas tik duomenimis, gautais iš atsakymų į 120 klausimų, kurie apima visą organizacijos talentų kelią – nuo momento, kai kandidatas pirmą kartą išgirsta apie įmonę, iki įsidarbinimo, įsitraukimo ir palaikymo.
Ekspertai išsiaiškina, ar dabartiniai procesai iš tiesų užtikrina teigiamas patirtis, kurias turėtų gauti kandidatai ir darbuotojai.
Šiais metais apdovanojimą gavo 26 įvairių pramonės šakų prekių ženklai. Be „Philip Morris Baltic“ buvo įvertinti ir tokie prekės ženklai kaip „Wizzair“, „Hitachi Solutions“, „Deloitte“ ir kiti.
