„Philip Morris“ bendrovėms Lietuvoje – geriausio darbdavio titulas

„Top Employers Institute“ vertintojai ypač pažymėjo per metus pasiektą pažangą lyderystės ir organizacijos pokyčių srityse. 99 balus (iš 100 galimų) įmonės „Philip Morris Baltic“ ir „Philip Morris Lietuva“ įmonės surinko darbo aplinkos srityje, 98 balai skirti už talentų pritraukimo ir įtraukimo sistemas.
„Per metus pasiekti rezultatai ir tarptautiniai jų įvertinimai patvirtina, kad rūpesčiu žmonėmis pagrįsta organizacijos kultūra yra ilgalaikis mūsų prioritetas. Pažangos tradicija įkvepia tęsti pokyčius ir perimti geriausias tarptautines praktikas, tuo pat metu suvokiant, kaip pasaulį ir organizacijas keičia dirbtinis intelektas ir kitos skaitmeninės technologijos. Visada siekiame būti pokyčių kūrėjai, kurie savo žmonėms suteikia geriausias sąlygas mokytis ir naudotis moderniausiais įrankiais. Būdami atviri inovacijoms ir žinioms bei jomis dalydamiesi, augame patys, visiems užtikrindami lygias tobulėjimo galimybes“, – sakė „Philip Morris Baltic“ Žmonių ir kultūros vadovė Sandra Daukšienė.
„Top Employers“ yra nepriklausomo Nyderlandų instituto sertifikatas, suteikiamas aukščiausius tarptautinius rūpesčio darbuotojų gerove standartus atitinkančioms įmonėms. Tarp Lietuvoje 2025 metais vertintų įmonių „Philip Morris Baltic“ ir „Philip Morris Lietuva“ rezultatai įvertinti 95,4 balo.
S. Daukšienė priduria, kad įmonėms labai svarbu, jog pažangias praktikas ir iniciatyvas puikiai vertina patys darbuotojai, pažymėdami reikšmingą darbdavio paramą kasdienėje veikloje bei nuolatines pastangas gerinti darbo aplinką. „Philip Morris“ įmonės Lietuvoje aktyviai plėtoja tiek globalias iniciatyvas, tiek lokalius sprendimus, kurie didina organizacijos vertę darbuotojams.
Kaip sėkmingų iniciatyvų pavyzdžius S. Daukšienė mini jau ne vienerius metus veikiančią platformą, skirtą tėvams ir globėjams. Platformos paskirtis – erdvė, kurioje žmonės gali dalytis praktiniais patarimais, patirtimi, kaip rasti ir išsaugoti darbo ir asmeninio gyvenimo balansą. Ši iniciatyva yra tarptautinės „Philip Morris“ strategijos, apimančios pažeidžiamiausias visuomenės grupes, dalis.
„Nuolat stiprindami tarpusavio ryšius ir vieni kitų palaikymą, esame organizacija, kurioje kiekvienas talentas gali laisvai išreikšti save. Jaučiame ir pastebime, kad „mums rūpi“ kultūra klesti. Tai labai svarbu, nes jos tikslas – aktyvus visų organizacijos lygmenų darbuotojų įtraukimas į svarbių įmonės valdymo sprendimų priėmimą. Prisidėti prie bendrų tikslų gali visi darbuotojai, talentai užtikrina sklandų kasdienių procesų veikimą, bet ir dalyvauja operacinių bei strateginių sprendimų priėmime, siūlydami ir palaikydami pokyčius“, – pabrėžė „Philip Morris Baltic“ Žmonių ir kultūros vadovė S. Daukšienė.
Ji sako, kad trys pagrindinės sritys – organizacija, kultūra ir talentai – ir 2026 metais bus visų iniciatyvų bei programų pamatai. Kartu S. Daukšienė pastebi, kad į programas įtraukiama vis daugiau su DI įrankių naudojimu susijusio turinio.
Daugiau kaip 30 metų veiklą vykdančio „Top Employers Institute“ programa vertina organizacijas pagal tai, ar jų žmogiškųjų išteklių strategija atitinka geriausias pasaulines praktikas ir naujausias tendencijas. Tyrimas apima šešias žmogiškųjų išteklių sritis, kurias sudaro 20 temų, įskaitant žmonių strategiją, darbo aplinką, talentų pritraukimą, darbuotojų mokymąsi, gerovę ir įvairovę, įtrauktį ir kt. 2025 m. „Top Employers Institute“ sertifikavo daugiau kaip 2 400 organizacijų 125 šalyse ir regionuose.
„Philip Morris Lietuva“ – pirmasis užsienio investuotojas Lietuvoje. Nuo 1993-ųjų Lietuvoje veikianti įmonė yra ir viena didžiausių šalies mokesčių mokėtojų. Per visą veiklos laikotarpį bendrovės „Philip Morris Lietuva“ ir „Philip Morris Baltic“ į Lietuvos valstybės biudžetą sumokėjo daugiau kaip 4 milijardus eurų įvairių mokesčių. Abiejose įmonėse ir tiekimo grandinėje šiuo metu dirba daugiau nei 1 000 žmonių.
