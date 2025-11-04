Radviliškio rajono meras: tai padidins saugumą ir pagerins infrastruktūrą

„Mes ir anksčiau buvome saugūs, turime ir oro gynybos batalioną Radviliškio rajone, šalia yra Zoknių oro uostas, žinoma, arsenalą turime. Tokios gamyklos atsiradimas, aš manau, tik padidina mūsų rajono saugumą, todėl norėtųsi nuraminti ir visus gyventojus mūsų rajono ir apskrities“, – antradienį LRT radijui sakė K. Račkauskis.
„Manau, kad atsiradus šiai gamyklai mūsų rajonas taps dar saugesnis ir visa Lietuva taps dar saugesnė“, – pridūrė jis.
Gerės savivaldybės infrastruktūra
Radviliškio rajono meras sako, kad priimant naujus darbuotojus bus gerinama savivaldybės infrastruktūra, užtikrinamas patogumas. Jo teigimu, šios investicijos gali būti didesnės nei investicijos į pačią gamyklą.
„Be abejo, kad turės atsirasti ir naujos apgyvendinimo vietos, naujos maitinimo vietos. Vis tiek tai yra didelis kompleksas, daug darbuotojų, kuriems reikės po darbo pavalgyti, gyventi, įvairios aprūpinimo sferos“, – teigė jis.
„Manau, kad tos satelitinės investicijos gali būti dar didesnės negu investicijos į šitą gamyklą“, – tęsė Radviliškio rajono meras.
Gyventojų saugumą užtikrins apsaugos priemonių kompleksas
Lietuvos valstybinės energetikos grupės „EPSO-G“ infrastruktūros vadovas Tomas Varneckas tikina, kad gamyklai pradėjus vykdyti veiklą aplinkinių gyventojų saugumas bus užtikrinamas naudojant priemonių rinkinį.
Jo teigimu, pastatai, kuriuose bus vykdoma pavojingiausia veikla, bus statomi 340 hektarų ploto sklypo viduryje, o administraciniai pastatai, kurie kaimyniniams sklypams grėsmės nekels, bus statomi jo pakraščiuose.
„Ko gero, bus taikomas priemonių kompleksas. (...) Aplinkinių gyventojų saugumą pirmiausia užtikrins technologiniai sprendimai pačioje gamykloje, tada, kaip minėjau, tinkamas atstumas nuo potencialiai pavojingų pastatų iki kaimyninių sklypų“, – sakė T. Varneckas.
„Taip pat darbų organizavimo, pastatų konstrukciniai sprendimai, pavyzdžiui, specializuotos sankasos, kurios pavojingesnius pastatus atskirs vieną nuo kito, (...) kuriuose bus saugomi arba naudojami sprogmenys“, – pridūrė jis, pažymėdamas, kad sankasos galės siekti iki 19 metrų.
Antradienį Radviliškio rajone pradedamos 155 mm kalibro amunicijos gamyklos statybos.
Dar pernai gruodį Vokietijos gynybos pramonės koncernas „Rheinmetall“ ir Lietuvos valstybinė energetikos grupė „EPSO-G“ patvirtino sutartį dėl bendros įmonės „Rheinmetall Defence Lithuania“ steigimo.
Lietuvai joje priklauso 49 proc. akcijų – „EPSO-G“ tenka 48 proc., o Finansų ministerijos valdomai „Giraitės ginkluotės gamyklai“ – 1 proc. akcijų, likusi 51 proc. dalis priklauso „Rheinmetall“.
Jau skelbta, kad gamyklą už 141 mln. eurų (su PVM) statys viena didžiausių šalies statybos įmonių „PST Group“, darbus planuojama užbaigti 2026 metų pabaigoje, o gamyklos veiklą pradėti 2027-ųjų pradžioje.
Gamykloje dirbs 150 asmenų, kurie per metus pagamins dešimtis tūkstančių artilerijos sviedinių.
Numatyta, kad investicijos į projektą sieks 260 mln. eurų, tačiau eigoje ši suma gali keistis.
