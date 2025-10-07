 RRT: Rusija užblokavo tarptinklinį ryšį

2025-10-07 12:38
Erika Alonderytė-Kazlauskė (BNS)

Rusija nusprendė laikinai stabdyti galimybę naudotis interneto paslaugomis bei siųsti ar gauti SMS Lietuvos ir kitų Europos šalių operatorių klientams, Rusijoje besinaudojantiems tarptinkliniu ryšiu, pranešė Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT).

RRT: Rusija užblokavo tarptinklinį ryšį / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Telekomunikacijų bendrovė „Telia Lietuva“ skelbia, kad tai reiškia, jog duomenų perdavimas ir SMS žinučių siuntimas „Telia“ klientams iš Lietuvos ir kitų grupės šalių per Rusijos operatorių tinklus šiuo metu neveikia. Balso skambučiai, anot įmonės, nėra paveikti.

RRT žiniomis, toks ribojimas taikomas ir kitų Europos šalių operatoriams, kurie turi tarptinklinio ryšio susitarimus su Rusijos  operatoriais.

„Teigiama, kad sprendimas priimtas siekiant užtikrinti Rusijos ir jos piliečių saugumą, todėl šio ribojimo užsienio operatoriai, teikiantys tarptinklinio ryšio paslaugas Lietuvos operatoriams, privalo griežtai laikytis. Nepaisymas šio ribojimo užsienio operatoriams gali sukelti teisines pasekmes, įskaitant baudžiamąją atsakomybę“, – BNS perduotame komentare sakė RRT Elektroninių ryšių reguliavimo grupės vadovė Rita Liuokaitytė.

Pasak jos, dėl tarptinklinio ryšio sutrikimų Rusijoje į tarnybą kol kas niekas nesikreipė.

