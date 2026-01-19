„Telia“ pašalino tinklo gedimą: paslaugos veikia įprastai

„Dalinį paslaugų sutrikimą visoje Lietuvoje sukėlė mobiliojo tinklo įrangos gedimas. Situacija buvo suvaldyta nedelsiant nukreipus balso ir duomenų srautus alternatyviais kanalais. Nors gedimas visiškai lokalizuotas per valandą, mobiliojo ryšio ir kitų paslaugų veikimas į įprastą lygį grįžta laipsniškai“, – pranešė telekomunikacijų bendrovė.
Vartotojams, kurių telefonai vis dar negali automatiškai prisijungti prie tinklo, specialistai rekomendavo greitą sprendimą – užuot perkrovus telefoną, pakanka trumpam įjungti ir vėl išjungti „skrydžio režimą“ (angl. „flight mode“) – tai padės įrenginiui iš naujo prisijungti prie tinklo.
Primename, kad dėl fiksuoto tinklo įrangos gedimo sostinės teritorijoje apie 11 val. sutriko „Telia“ ryšys.
Naujausi komentarai