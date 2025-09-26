 Stilisto patarimai, kaip susikurti universalią garderobo kapsulę rudeniui

2025-09-26 14:44 klaipeda.diena.lt inf.

Ką vilkėti šį rudenį, kad atrodytumėte stilingai ir jaustumėtės patogiai? Stilistai šį sezoną rekomenduoja rinktis universalius, lengvai derinamus drabužius, iš kurių nesunku suformuoti garderobo kapsulę, tinkamą tiek darbui, tiek ir laisvalaikiui. Naujos rudens kolekcijos karaliauja ir prekybos ir laisvalaikio centre „Mega“ – čia galima rasti ne tik rudens sezono must have pirkinius, bet ir pasisemti idėjų savitam stiliui kurti. Kokie drabužiai turėtų sudaryti šį rudenį aktualią garderobo kapsulę, atskleidžia stilistas Joringis Šatas.

Odinis paltas

„Oda karaliauja kiekvieną rudenį, tačiau šįkart ji grįžta su trenksmu, ypač rudos ar burgundiškos spalvos. Laisvos formos paltas, imituojantis odą, puikiai tiks tiek kuriant klasikinį derinį, tiek ir laisvalaikio komplektą. Be to, lietingoje Lietuvoje jis yra praktiškas drabužis“, – sakė J. Šatas.

Didintas kostiumas

Būtų pravartu šį rudenį įsigyti ir didintą (angl. oversized) kostiumą. Toks kostiumas yra itin praktiškas. Jis puikiai tinka avint ir klasikinę avalynę, ir sportinius batelius. Be to, vilkint tokį kostiumą ir prie jo priderinus aksesuarus, taip pat persiavus grakštesniais bateliais, iš darbo galima keliauti tiesiai į vakarėlį. Ypač prabangiai ir skoningai atrodo dryžuoti kostiumai. 

Balti marškiniai

Balti marškiniai yra tikra spintos klasika. „Rudenį jie tampa sluoksniavimo pagrindu – po megztiniu, švarku ar odiniu paltu. Įdomesnė marškinių apykaklė suteikia papildomo žavesio ir leidžia atrodyti išskirtinai net ir vilkint minimalistinį derinį. Be to, kad ir kokį stilių esate pamėgę, balti marškiniai dera prie visko“, – patarė stilistas. 

Klasikinis megztinis

Mėgstantiesiems sluoksniuoti drabužius pravartu įsigyti klasikinį megztinį. Rudenį jį galima derinti su vasariškomis suknelėmis ar sijonais, dėvėti kartu su džinsais ar net sportinėmis kelnėmis. Klasikinis megztinis gali tapti ir aksesuaru – užmestas ant pečių, jis ne tik pagyvina švarko ar palto eilutę, bet ir atlieka šaliko funkciją bei šildo vėsiais orais. 

Tiesaus kirpimo džinsai aukštesniu liemeniu

„Džinsai dar niekada nebuvo išėję iš mados. Tai – vienas iš universaliausių drabužių, kuris prisitaiko prie aksesuarų. Džinsai šį sezoną – tiesaus kirpimo ir aukštesniu liemeniu. Jei vilkėsite švarką ir avėsite aukštakulnius, su tokiais džinsais atrodysite prabangiai. O štai jei kojas apausite auliniais batais ir apsivilksite didelį paltą, tapsite tikra miesto stileiva“, – sakė J. Šatas.

Loaferiai

Svarstantieji, kuo šį rudenį apauti kojas, pro šalį neprašaus pasirinkę loaferius. Jie tinka vilkint ir kostiumą, ir suknelę, ir laisvalaikio drabužius. Stilistas loaferius rekomenduoja derinti su įvairiomis kojinaitėmis ar pėdkelnėmis ir taip kiekvienam įvaizdžiui suteikti prabangos. 

Pasak stilisto J. Šato, kapsulė, suformuota iš tokių daiktų, padeda susikurti rudenišką įvaizdį tiek skubant į darbą, ruošiantis dalyvauti šventėje ar leidžiant stilingą popietę mieste.

„Kad rudens garderobo atnaujinimas būtų įdomesnis, lankytojus, savo rudeniškus pirkinius nusprendusius įsigyti „Megoje“, kviečiame dalyvauti žaidime „Naujos rudens kolekcijos su CROCS“, o stiliaus klausimais – nemokamai pasitarti su Lietuvoje gerai žinomais stilistais. Tikimės, kad taip pasiruošti rudeniui ir susikurti savitą rudenišką stilių bus ne tik smagiau bet ir lengviau“, – sakė prekybos ir laisvalaikio centrą „Mega“ valdančios bendrovės „Harmony Property Management | Baltic RED“ rinkodaros vadovas Laimis Binderis.

