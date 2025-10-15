Teismas: geležinkelį elektrifikuojančios Ispanijos bendrovės turi sumokėti baudą „LTG Infrai“

Vilniaus apygardos teismas spalio 10 dieną iš dalies patenkino „LTG Infros“ ieškinį. Bendrovė prašė iš rangovų priteisti 2 tūkst. eurų baudų.
„Ieškovė („LTG Infra“ – BNS) neįrodė, jog rangovas pažeidė sutartyje numatytas darbų saugą nustatančias nuostatas, todėl reikalavimas priteisti 1500 eurų baudą atmestinas“, – rašoma teismo nutartyje, kurią dar galima skųsti.
„LTG Infra“ teismui aiškino, kad pernai lapkritį Šiaulių geležinkelio stotyje šalia pagrindinio kelio rangovo darbuotojai dirbo su mini traktoriumi ir be leidimo išardė tvorą, nors pamatų įrengimo paruošiamieji darbai turėjo vykti be technikos. Anot įmonės, rangovė nesilaikė saugos reikalavimų ir pažeidė sutartį.
Ispanijos įmonės teismui aiškino, kad mini traktorius nėra geležinkelio remonto ir priežiūros mašina, be to, užsakovė buvo informuota apie jo naudojimą darbams Šiaulių stotyje. Įmonės nurodė, kad „LTG Infra“ dėl to nepatyrė jokių nuostolių.
„LTG Infra“ taip pat teigė, kad šiemet vasarį du kartus – 22 ir 32 minutes – rangovės buvo uždelsusios joms suteiktą eismo pertrauką. Ispanai teismui aiškino, kad užsakovė tai nepagrįstai sieja tik su momentu, kada pertrauka baigėsi, nors turi būti vertinama faktiškai rangovei suteiktos pertraukos trukmė, ir tai, ar rangovė užtruko ilgiau ar trumpiau nei numatyta pertrauka.
„LTG Infra“ už darbų saugos pažeidimus prašė sumokėti 1,5 tūkst. eurų baudą, o už kiekvieną uždelstą eismo pertraukos minutę – 10 eurų.
Teismas konstatavo, kad „LTG Infros“ užfiksuoti duomenys nepatvirtina pažeidimų fakto, tačiau sprendė, kad rangovė uždelsė baigti darbus Vaidotų ir Kaišiadorių stotyse, todėl „LTG Infra“ pagrįstai siekia prisiteisti baudą už netesybas.
BNS rugpjūtį rašė, kad Vilniaus apygardos teismas patenkino kitą „LTG Infra“ ieškinį ir priteisė iš Ispanijos įmonių 6 tūkst. eurų baudų su 10,9 proc. palūkanomis už darbo saugos pažeidimus.
2019-ųjų pabaigoje Ispanijos bendrovių konsorciumas ir „Lietuvos geležinkeliai“ pasirašė 363 mln. eurų vertės sutartį. Vėliau jos vertė išaugo iki 457 mln. eurų.
