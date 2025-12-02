Teismas: „Inter RAO Lietuvos“ akcininkės skundas dėl 2,8 mln. eurų bus nagrinėjamas Lietuvoje

Lietuvos apeliacinis teismas lapkričio 27 dieną atmetė „Alpiq“ ir „Axpo“ prašymus palikti „Scaent Baltic“ ieškinį nenagrinėtą ir nutraukti bylą – teismas paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo rugpjūčio sprendimą. Tačiau procesą dėl likusios skundų dalies Apeliacinis teismas nutraukė.
„Ieškovė „Scaent Baltic“, reikšdama ieškinį atsakovėms („Alpiq“, „Axpo“ ir „Inter RAO Lietuva“ – BNS) pagal vienos iš jų buveinės vietą Lietuvoje, (...) tinkamai pagrindė atsakovėms pareikštų reikalavimų glaudų ryšį“, – rašoma teismo nutartyje.
„Scaent Baltic“ prašo pripažinti niekiniais ir negaliojančiais „Inter RAO Lietuvos“ 2022 metais atliktus mokėjimus, kuriais Norvegijos įmonei „Axpo Nordic“ pervesta 1,3 mln. eurų, o Šveicarijos „Alpiq“ – 1,5 mln. eurų. Teismo taip pat prašyta taikyti restituciją, priteisiant „Inter RAO Lietuvai“ iš „Axpo“ „Alpiq“ joms pervestas sumas.
„Scaent Baltic“ reiškia reikalavimus kaip „Inter RAO Lietuvos“ akcininkė (29,22 proc. akcijų) ir kreditorė. Ieškinys grindžiamas tuo, kad 2022 metų balandį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) įtraukė „Inter RAO Lietuvą“ į sankcionuotų įmonių sąrašą ir jos lėšos buvo areštuotos, o bet kokie sandoriai su ja buvo galimi tik gavus išankstinį FNTT leidimą.
„Scaent Baltic“ teismui aiškino, kad dar iki ES sankcijų įgyvendinimo pradžios „Inter RAO Lietuva“ sudarė dvi finansinių išvestinių priemonių sutartis: 2014 metų spalį – su „Alpiq“, 2020 metų birželį – su „Axpo“. Tačiau nuo 2022 metų balandžio abi sutartys turėjo būti nutrauktos arba sustabdytos, nepaisant to, „Inter RAO Lietuva“ jas vykdė pervesdama pinigus įmonėms.
„Scaent Baltic“ teigimu, šios pervestos lėšos turi būti grąžintos bendrovei „Inter RAO Lietuva“ ir įšaldytos.
„Inter RAO Lietuva“ nurodė, kad ieškinys, su kuriuo ji sutinka, turi būti nagrinėjamas nacionaliniuose teismuose, o sutartyse su Norvegijos ir Šveicarijos įmonėmis įtvirtinta arbitražinė išlyga neturi teisinės reikšmės.
Tuo metu „Axpo“ ir „Alpiq“ prašė palikti ieškinį nenagrinėtą ir bylą nutraukti – anot jų, Lietuvos teismai negali nagrinėti ginčo, nes pagal šalių sutartis jis nagrinėtinas arbitraže, o šis susitarimas turi būti taikomas ir „Scaent Baltic“.
Pasak įmonių, net jeigu būtų pagrindas manyti, kad arbitražinė išlyga neturi būti taikoma, ginčas nagrinėtinas „Axpro“ ir „Alpiq“ buveinių vietos teismuose. Be to, jų vertinimu, „Scaent Baltic“ neturi teisės reikšti ieškinio.
„Axpo“ pažymėjo, kad „Scaent Baltic“ yra „Inter RAO Lietuvos“ akcininkė, nepaisant to, jog ji yra atsakovė, ieškiniu siekiama naudos pastarajai įmonei, bet nereikalaujama jos atsakomybės.
Pirmosios instancijos teismas rugpjūtį atmetė „Alpiq“ ir „Axpo“ prašymus. Teismo vertinimu, vien tai, kad „Scaent Baltic“ dalyvavo priimant sprendimus, savaime nereiškia visiškos „Inter RAO Lietuvos“ kontrolės.
Apeliacinis teismas konstatavo, kad tam tikros įtakos įmonėje turėjimas įmonės ir jos akcininko tapatumo nepatvirtina. Be to, vien dėl sutikimo su ieškiniu atsakovė netampa ieškove, todėl nėra pagrindo pritarti „Axpo“ ir „Alpiq“, kad „Scaent Baltic“ yra atsakovės „Inter RAO Lietuvos“ alter ego (lot. kitas asmuo) ir dėl to jai turėtų būti taikoma arbitražinė išlyga.
Pasak Apeliacinio teismo, nėra pagrindo sutikti su tuo, kad „Inter RAO Lietuva“ atsakove įtraukta dirbtinai, kaip teigia „Axpo“ ir „Alpiq“. Jos dalyvavimas atsakove yra būtinas, siekiant panaikinti neteisėtus sandorius ir grąžinti neteisėtai pervestas lėšas.
BNS šiemet rugsėjį tašė, kad Apeliacinis teismas sustabdė bylą dėl Oslo arbitražo sprendimo, įpareigojusio „Inter RAO Lietuvą“ sumokėti daugiau nei 12 mln. eurų „Axpo Nordic“, pripažinimo Lietuvoje ir kreipėsi išaiškinimo į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT) .
Apeliacinis teismas pranešė prašantis ESTT įvertinti, ar arbitražo sprendimo dalis, kuria sankcijų suvaržyta „Inter RAO Lietuva“ įpareigota buvusiai klientei sumokėti kompensaciją už teisines paslaugas nagrinėjant bylą arbitraže, atitinka ES Rusijai taikomas sankcijas.
Teismui kilo abejonių, ar leidimas „Inter RAO Lietuvai“ panaudoti įšaldytas jos lėšas kompensacijai sumokėti neprieštarautų sankcijoms.
Oslo arbitražas šių metų kovo 12 dieną pripažino, kad „Inter RAO Lietuva“ bendrovei „Axpo Nordic“ skolinga 11,02 mln. eurų su 2,492 proc. metų palūkanomis, skaičiuojant nuo 2022 metų birželio 30 dienos iki visiško atsiskaitymo.
FNTT dėl sąsajų su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu 2022 metų pavasarį įšaldė „Inter RAO Lietuvos“ lėšas ir akcijas.
2022-ųjų birželį įmonė paskelbė apie bankroto proceso inicijavimą, tačiau Apeliacinis teismas 2023 metų rugsėjį pripažino sprendimą neteisėtu ir nurodė, kad įmonė pažeidė pareigą apie tai informuoti visus kreditorius.
Naujausi komentarai