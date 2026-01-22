Buvusiam Muitinės departamento vadovui – prastos žinios iš teismo

„Nenustatyta, kad skunde nurodyti trūkumai galėjo turėti įtakos patikrinimo rezultatams“, – sakė teisėjas Justas Pažarskis.
Pasak jo, policijos darbe tikrinant D. Žvirono blaivumą šiokių tokių trūkumų buvo, tačiau jie neesminiai.
Vilniaus apskrities policijos nutarimą skirti bausmę už vairavimą neblaiviam D. Žvironas apskundė teismui kaip „nepagrįstą ir neteisėtą“. Buvusiam Muitinės vadovui kilo abejonių dėl jo blaivumo tikrinimo procedūrų teisėtumo.
D. Žvironas teismo prašė panaikinti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato nutarimą administracinio nusižengimo byloje ir administracinio nusižengimo teiseną nutraukti. Prašymą jis motyvavo tuo, kad protokole nėra alkotesterio numerio, kad blaivumą tikrino vienas pareigūnas, o protokolą surašė kitas ir pan.
„Neužtikrintas matavimo skaidrumas“, – ankstesniame teismo posėdyje sakė D. Žvironas.
Jis netvirtino, kad buvo blaivus, bet turėjo pretenzijų dėl to, kad neužfiksuotas alkotesterio kandiklių keitimas ir kitų pareigūnų veiksmų.
D. Žvironą policija sustabdė praėjusių metų liepos 24-osios rytą Vilniuje, Verkių gatvėje. Vairuotojui buvo nustatytas 0,67 promilės girtumas. D. Žvironas tuo metu atostogavo.
Jis iškart pateikė prašymą atleisti iš pareigų. Rugpjūčio pabaigoje D. Žvironas buvo atleistas.
Už vairavimą neblaiviam policija jam skyrė 850 eurų baudą ir vieneriems metams atėmė teisę vairuoti.
Ankstesniame teismo posėdyje D. Žvironas sakė alkoholį vartojęs vakare, bet iki ryto nešventęs. Ryte su žmona važiavo į prekybos centrą, vairavo, nes jautėsi blaivus.
