Teismas laikinai nesustabdė „Payseros“ išregistravimo iš Lietuvos Banko mokėjimų sistemos

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) praėjusį trečiadienį atmetė įmonės skundą ir paliko nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo pernai gruodžio nutartį, kuria jis netenkino „Payseros LT“ prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir laikinai, kol byla bus išnagrinėta iš esmės, uždrausti LB išregistruoti ją iš sistemos.

LB 2022 metų spalį nutarė nuo šių metų balandžio vidurio išregistruoti įmonę iš sistemos „Target2“ už pažeidimus, susijusius su pinigų plovimo prevencija. „Paysera LT“ šį, anot jos, nepagrįstą sprendimą apskundė ir prašė teismo iki galutinio sprendimo laikinai sustabdyti jo galiojimą, o to nepadarius jai bus padaryta itin didelė finansinė ir reputacinė žala.

LVAT vertinimu, „Paysera LT“ nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių, jog tokiu atveju jai gali būti padaryta neatitaisoma arba didelė žala.

Turime pagrindą manyti, kad susipažinęs su šiuo vertinimu Lietuvos bankas pakeis nuomonę.

„Prielaida, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų (finansinių) pasekmių, savaime nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, jeigu pareiškėjas neįrodo, kad tokių neigiamų pasekmių pašalinimas būtų neįmanomas ar sudėtingas“, – teigiama LVAT nutartyje.

Įmonė teisme įrodinėjo, kad jos išregistravimas iš sistemos sumažintų jos konkurencingumą, klientai, kurie turi prekybinių santykių su užsienio įmonėmis ar fiziniais asmenimis, nesinaudos „Payseros“ paslaugomis, nes negalės gauti mokėjimų iš ne bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) šalių.

Be to, negalint suteikti paslaugų, susijusių su prieiga prie sistemos, klientai mažiau naudotųsi ir kitomis jos paslaugomis, nutrauktų bendradarbiavimą, o tokiu atveju „Paysera“ per metus patirtų apie 96 tūkst. eurų nuostolį.

„Payseros“ vertinimu, išregistravus ją iš sistemos bankai ir kiti sistemos dalyviai, tikėtina, atsisakytų bendradarbiauti su įmone.

„Išorės audito bendrovė šiuo metu atlieka „Paysera LT“ po Lietuvos banko atlikto audito įgyvendintų tobulinimo priemonių vertinimą. Turime pagrindą manyti, kad susipažinęs su šiuo vertinimu Lietuvos bankas pakeis nuomonę“, – komentare BNS teigė įmonės vadovas Gintautas Mežetis.

Tuo metu LB aiškino, kad įmonė per „Target2“ galėdama pasiekti bankus iš viso pasaulio prisiima didesnę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos riziką. „Payserai“ paskyrus dvi su tuo susijusias baudas pernai spalį nuspręsta išregistruoti ją iš sistemos.

Įmonei 2020 metais skirta 370 tūkst. eurų bauda, o 2022 metų rugsėjį – 100 tūkst. eurų bauda. Pasak įmonės atstovų, baudos kol kas nesumokėtos, jos apskųstos teismui.

LB teigė, kad išregistravimas iš sistemos yra konfidencialus, apie tai informuojama tik įmonė, be to, ji nepraranda prieigos prie LB mokėjimų sistemos „Centrolink“. LB taip pat aiškino, kad „Payseros“ mokėjimų dalis per „Target2“ yra maža, palyginti su visais jos mokėjimais.