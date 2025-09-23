Turizmo verslo asociacijos prezidentė: kelionių organizatoriai mažino skrydžių skaičių

„Nors kelionių organizatoriai, planuodami šių metų vasaros sezoną, buvo susiplanavę labai didelį skaičių skrydžių ir mes, kaip pardavėjai šių kelionių, ėmėmės už galvos, kaip juos užpildyti, tačiau vėliau (...) skrydžių skaičių sumažino ir sumažino per daug“, – žurnalistams antradienį sakė Ž. Gavelienė.
Jos teigimu, norinčių išvykti buvo daugiau nei galimų įsigyti bilietų tiesioginiuose skrydžiuose.
Pristatydama 2025 m. vasaros turizmo rezultatus, ji teigė, kad šių metų birželį, palyginti su praėjusių metų birželiu, keliautojų skaičius, kelionių organizatorių duomenimis, buvo 10 proc. mažesnis, vis dėlto visu vasaros sezono metu keliavo panašus skaičius žmonių.
Šių metų birželį, kelionių organizatorių duomenimis, į keliones vyko 98 tūkst. (109 tūkst. pernai), liepą – 92 tūkst., rugpjūtį – 90 tūkst. keliautojų.
„Įdomus dalykas, kad šiemet, kai pradėjo lyti, mes matome, kad didžiausias keliautojų srautas buvo birželį. Liepą, rugpjūtį jų jau buvo mažiau“, – teigė Ž. Gavelienė
„Nors visais metais visada birželis būna aukščiausiai, 2025 metai išsiskiria tuo, kad praktiškai visą sezoną išliko toks pat skaičius keliautojų ir tų bilietų pritrūko“, – tęsė ji.
Liepą keliautojų skaičius augo, didėjo skrydžių krypčių pasiūla
Anot Ž. Gavelienės, remiantis Lietuvos oro uostų (LTOU) 2024–2025 m. duomenimis, didžiausias skirtumas matomas lyginant šių metų liepą su tuo pačiu laikotarpiu pernai – keliautojų skaičius padidėjo 6,5 proc. ir siekė beveik 493 tūkst.
Oro uostų duomenimis, šių metų birželį, lyginant su 2024 m. birželiu, keliautojų skaičius išaugo 0,9 proc. iki beveik 484 tūkst.
Vertindama verslo ar tarnybinių kelionių tendencijas 2025 m. vasarą, NTVA prezidentė pažymėjo, kad augo motyvacinių kelionių ir „darbostogų“ skaičius. Anot jos, gali būti, jog jų būtų buvę suplanuota dar daugiau, tačiau tam įtaką taip pat darė geopolitinė situacija.
Ž. Gavelienės teigimu, vasarą kelionę įsigijus tarpininkaujant kelionių organizatoriams, vidutinė savaitės trukmės kelionės kaina asmeniui buvo 1150 eurų. Kelionės per metus vidutiniškai pabrango 9 proc.
Daugiausia keliautojai esą rinkosi atostogas Turkijoje, Graikijoje, Juodkalnijoje, Bulgarijoje ir Egipte.
Lyginant su 2019 m., šiemet pristatyta naujiena – visus metus užsakomaisiais skrydžiais kelionių organizatorių vykdytos kelionės į Kiprą. Taip pat į rinką sugrįžo dvi kryptys Turkijoje – Dalamanas ir Bodrumas. Tiesa, nebeliko tiesioginių skrydžių į Koso ir Zakinto salas Graikijoje, į Almeriją, Splitą bei Džebro salą.
Taip pat naujienas šiemet siūlė ir aviakompanijos – Ž. Gavelienė pažymėjo, jog „airBaltic“ įtraukė skrydžius į Prahą, Tiraną ir Heraklioną, „Wizz Air“ pradėjo vykdyti skrydžius į Bergeną, Kataniją, Bilundą ir Budapeštą, „Ryanair“ pasiūlė keliones į Peskarą, o „Israir Airlines“ – į Tel Avivą.
Rudens–žiemos metu, nuo šių metų spalio iki 2026 m. kovo pabaigos, anot jos, „Wizz Air“ pasiūlys keliones iš Vilniaus į Krokuvą, Taliną, Nicą, Tiraną ir iš Palangos į Nicą.
Planuojama, jog nuo gruodžio 11 d. pasirinkus „FlyDubai“ aviakompaniją bus galima keliauti ir iš Vilniaus į Dubajų.
Jos teigimu, „airBaltic“ iki šiltojo sezono pasiūlys ir skrydžius iš Kauno į Rygą. Iš Vilniaus į Dubajų skrydžiai bus vykdomi nebe du, o tris kartus, o iš Palangos į Amsterdamą – nebe vieną, o du kartus per savaitę.
Tiesa, dalies skrydžių dažnis mažinamas – iš sostinės su „Swiss Airlines“ į Ciurichą bus galima keliauti nebe 7, o 3 kartus, su „Austrian Airlines“ pasiekti Vieną bus galima nebe 4, o 3 kartus, o su „Lufthansas Airlines“ keliauti tarp Vilniaus ir Frankfurto bus galima nebe 18, o 14 kartų per savaitę.
Anot Ž. Gavelienės, kelionių organizatoriai nesiūlo daug užsakomųjų skrydžių naujienų. Dvi naujos kryptys – Vilnius–Zanzibaras ir Vilnius–Vietnamas. Jos teigimu, didieji kelionių organizatoriai vertina kintančios geopolitinės situacijos keliamą riziką ir renkasi dalį kelionių planuoti su reguliariaisias reisais.
