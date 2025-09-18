 URM: Lietuva įgyvendino stojant į EBPO pateiktas rekomendacijas

2025-09-18 21:24
BNS inf.

Pažangą valstybinių įmonių srityje įvertinusi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) taryba priėmė sprendimą užbaigti Lietuvai skirtų rekomendacijų įgyvendinimą, ketvirtadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM).

URM: Lietuva įgyvendino stojant į EBPO pateiktas rekomendacijas / S. Lisausko / BNS nuotr.

Pasak ministerijos, šis EBPO sprendimas patvirtina reikšmingą Lietuvos pažangą valstybės valdomų įmonių srityje, kurią taip pat iliustruoja pernykštis EBPO produktų rinkos reguliavimo indeksas.

Lietuva jame užėmė pirmąją poziciją, o valstybės valdomų įmonių srityje iš 32-os vietos 2018 metais pakilo į 8-ą 2023 metais.

EBPO rekomendacijos Lietuvai apėmė valstybės nuosavybės funkcijų stiprinimą, valstybinių įmonių valdybų nepriklausomumo didinimą, valstybės įmonių pertvarką į akcines ir uždarąsias akcines bendroves, aukštos kokybės apskaitos ir auditavimo standartų diegimą bei valstybinių įmonių vadovų kadencijų trukmės reguliavimą.

Kreipdamasis į EBPO tarybą, užsienio reikalų viceministras Sigitas Mitkus pažymėjo, kad Lietuvoje valstybės valdomų įmonių sektorius per pastarąjį dešimtmetį „patyrė išskirtinę transformaciją“.

„Įmonių skaičius sumažėjo nuo daugiau nei 120-ies 2015 metais iki 33 šiandien, o sektoriaus vertė ir pajamos augo. Ši pažanga – vienas didžiausių Lietuvos narystės EBPO pasiekimų“, – cituojamas S. Mitkus.

EBPO priklauso 38 valstybės, Lietuva organizacijos nare tapo 2018 metais.

