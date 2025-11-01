Verta: „Lidl“ siekis – ne tik geriausios kainos ir kokybės santykis, bet ir būti arčiau klientų

– Visai neseniai „Lidl“ paskelbė apie prekės ženklo atnaujinimą. Kas tai paskatino?
– Siekiame būti pirmuoju klientų pasirinkimu. Buvimas žemų kainų prekybos tinklu suteikia tam stiprų racionalų pagrindą. Tačiau tyrimai rodo, kad daugiau nei 70 proc. pirkimo sprendimų lemia emocijos. Net ir perkant maisto prekes, kur pasirinkimai atrodo racionalūs, pirkėjai pasąmoningai renkasi tuos prekių ženklus, kurie leidžia jiems kažką jausti — pasitikėjimą, išmintį, pasididžiavimą ar rūpestį.
Pastaruoju metu žmonės iš prekių ženklų tikisi daugiau – ne tik kokybiškų produktų už prieinamą kainą, bet ir nuoširdaus požiūrio į tai, kas svarbu jų kasdienybėje. Norėjome, kad „Lidl“ kalbėtų būtent taip – dar artimiau, šilčiau, labiau iš kliento perspektyvos. Atnaujindami prekės ženklą būtent to ir siekiame – būti tuo, su kuo žmonės nori tapatintis, įkvėpti ir priminti, kas gyvenime yra svarbiausia. Vertė mums neapsiriboja gera kaina ar kokybe, bet apima ir žmogiškumą, rūpestį, bendrystę bei kasdienius sprendimus, kurie daro gyvenimą prasmingesnį.
– Kokią įtaką šis atsinaujinimas turės klientų patirčiai?
– Norint tapti pirmuoju klientų pasirinkimu, reikia būti ir naudingu, ir mėgstamu prekės ženklu. Tai reiškia, kad turime būti skaidrūs ir atviri, kalbėti žmogišku bei nuoširdžiu tonu, kurti malonią, net džiaugsmingą apsipirkimo patirtį. Kai prekės ženklas sugeba pradžiuginti klientą, kartu leisdamas jam sutaupyti, pirkėjui tai jau tampa ne tik parduotuve ar vieta apsipirkti, bet ir tampa jo kasdienio gyvenimo dalimi.
Norime, kad kiekvienas apsilankymas „Lidl“ parduotuvėje, „Lidl“ interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose būtų maloni patirtis. Dėl šios priežasties skiriame dėmesį ne tik produktams, bet ir aplinkai, kalbėjimo tonui, bendravimui tiek gyvai, tiek socialiniuose tinkluose. Mums svarbu, kad žmonės jaustų, jog mums jie rūpi ne tik kaip pirkėjai, bet ir kaip žmonės, turintys svajonių, rūpesčių ir vertybių. Kiekvienas sąlytis su „Lidl“ turėtų palikti šiltą įspūdį ir padėti kurti tikrą ryšį.
– Norite, kad žmogus „Lidl“ rinktųsi ir todėl, kad sutampa vertybės?
Būtent, tai mums yra labai svarbu. Jei pirkėjas mus renkasi ir dėl sutampančio požiūrio, mums tai – didelis įvertinimas. Jei žmogus renkasi „Lidl“ ne tik dėl kainos ar kokybės, bet ir todėl, kad jaučia, jog mūsų požiūris sutampa su jo, reiškia, kad esame teisingame kelyje. Mus vienija paprastumas, pagarba ir pasitikėjimas – tai vienos svarbiausių vertybių, kuriomis vadovaujamės tiek bendraudami su klientais, tiek dirbdami komandoje.
– Kaip manote, kokį poveikį šis pokytis turės santykiui su klientais ilgalaikėje perspektyvoje?
– Tikimės, kad žmonės mus matys ne tik kaip vietą, kur galima sutaupyti, bet ir kaip prekės ženklą, kuris įkvepia, padrąsina ir primena, kas gyvenime iš tiesų svarbu. Norime dar labiau stiprinti pasitikėjimą ir lojalumą, kad žmonės taptų ne tik mūsų pirkėjais, bet ir prekės ženklo gerbėjais. Kiekvienas žmogus pats apibrėžia, kas jam svarbiausia, o mes siekiame būti šalia – palaikydami, įkvėpdami ir suteikdami galimybę rinktis atsakingai.
– Suprantama, kad pokyčius pajus ne tik klientai, bet ir darbuotojai, partneriai.
– Taip, siekiame, kad šis pokytis stiprintų pasididžiavimo jausmą tiek tiems, kurie čia dirba, tiek tiems, kurie svarsto prisijungti. Atnaujintas prekės ženklas aiškiai parodo, kas esame, kokiomis vertybėmis vadovaujamės ir kokią kryptį renkamės. Partneriams tai – ženklas, kad bendradarbiaujame remdamiesi tais pačiais principais: tvarumu, atsakomybe ir ilgalaikės vertės kūrimu. Galiausiai, visiems kartu šis pokytis suteikia erdvės augti, ieškoti naujų sprendimų ir kurti prasmingus pokyčius kasdieniame gyvenime.
– „Lidl“ visada buvo svarbus tvarumas. Kokios įtakos tam turės šis atsinaujinimas?
– Nuo pat veiklos pradžios Lietuvoje dedame pastangas rūpinantis aplinkos apsauga, socialinių iniciatyvų įgyvendinimu ir darbuotojų gerove. Kartu su visa „Lidl“ komanda įgyvendiname įvairius tvarumo sprendimus – nuo saulės elektrinių įrengimo ir atsakingo ūkininkavimo skatinimo iki paramos vaikų dienos centrams ar pagalbos sveikstantiems ruoniukams.
Tuo pačiu tvarumas mums neapsiriboja tik emisijų mažinimu ar energijos taupymu. Tai ir mažesni, bet kasdieniai veiksmai, pavyzdžiui, plastiko mažinimas, pakuočių perdirbimas ar aplinkai draugiškų įpročių skatinimas. Atnaujintas prekės ženklas padeda apie tai kalbėti aiškiau – paprastai, suprantamai ir svarbiausia, paremti žodžius realiais veiksmais.
