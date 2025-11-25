Seimas imasi idėjos kovoti su NT projektų vilkinimu

Taip siekiama skatinti NT vystytojus sparčiau įgyvendinti projektus, o ne padėti juos į stalčių ir tęsti sulaukus būsto kainų šuolio.
Seimas po pateikimo pritarė tokioms konservatorės Gintarės Skaistės parengtoms Statybos įstatymo pataisoms, 54 parlamentarams balsavus už ir 20 susilaikius.
G. Skaistė pabrėžė, kad pakeitimai turėtų didinti būsto pasiūlą.
„Savivalda neturi realaus įrankio, kaip kontroliuoti būstų pasiūlą. Ji išduoda leidimus, kurie atitinka bendrąjį planą, bet neturi termino, jie (NT projektai – BNS) laikomi dažnai stalčiuose. Ir tokiu atveju, nors savivalda ir išdavė leidimą, bet su rezultatu tai dažnai neturi nieko bendra, nes dažnai laukiama, kol projektas pabrangs ir galės būti parduotas už didesnę kainą“, – pristatydama pataisas sakė G. Skaistė.
Jos teigimu, pataisos padėtų užkirsti kelią prastėjančioms jaunų žmonių galimybėms įsigyti nuosavą būstą, kaip yra Vakarų Europos šalyse – gyventojai ilgiau nuomojasi ar gyvena su tėvais, nes nepajėgia sutaupyti pradiniam įnašui.
„Lietuvoje situacija dar tikrai nėra tokia radikali, tačiau vertinant tendencijas ir pokyčius, matomus bendrai rinkoje, situacija keičiasi, (...) jei nesiimsime jokių priemonių, matyt, ir Lietuvoje susidarys situacija, kad jauni žmonės nebeįperka būsto, vis ilgiau jį nuomojasi, nes nebesugeba sukaupti pradinio įnašo“, – sakė parlamentarė.
Siūloma, kad statybos leidimas visiems NT projektams, išskyrus nuosavus namus, galiotų penkerius metus, su galimybe jį pratęsti ne ilgiau nei dvejiems metams. Jei objektas būtų statomas terminui pasibaigus, tai būtų laikoma savavališka statyba.
Individualiems namams termino siūloma netaikyti, nes, anot parlamentarės, juos gyventojai įprastai stato savarankiškai.
Liberalas Simonas Gentvilas pabrėžė, kad pataisos aktualios Vilniui, kai tuo metu kitos savivaldybės „daro viską, kad tie vystytojai ateitų“.
Be to, jis pastebėjo, kad sostinėje statybos leidimo vystytojai laukia apie porą metų.
„Jei norime įpareigoti vystytojus greitai pastatyti, turime įpareigoti ir Vilniaus savivaldybę daryti taip, kaip kitur Lietuvoje – (statybos leidimą – BNS) suderinti maksimaliai iš antro karto“, – sakė liberalas.
„Valstiečių“ frakcijos parlamentaras Eimantas Kirkutis savo ruožtu svarstė, ar nustačius terminą nepadaugės nepabaigtų statybų.
Anot G. Skaistės, tai viena priemonių, kurias konservatorių frakcija ketina siūlyti siekiant gerinti būsto prieinamumą.
Toliau pataisas svarstys Aplinkos apsaugos komitetas, joms taip pat paprašyta Vyriausybės išvados.
