Dokumentuota automobilio istorija gali padėti padidinti pelną tiek jį perkant, tiek parduodant

Kaip transporto priemonės istorija gali padidinti pelną parduodant automobilį?
Daugelis pirkėjų nesijaučia užtikrinti vertindami automobilio techninę būklę, todėl dažnai tenka pasikliauti pardavėjo žodžiais. Deja, vis dar pasitaiko skelbimų, kuriuose aprašymai yra neišsamūs arba sąmoningai nutylima svarbi informacija apie transporto priemonę. Dėl to šešėlis krenta ant visos naudotų automobilių rinkos – net ir profesionalių automobilių pardavėjų.
Remiantis ataskaita „Faktai ir mitai apie naudotų automobilių rinką“, net 40 proc. pirkėjų teko padengti brangias remonto išlaidas dėl anksčiau neatskleistų defektų.
Suprasdami tokią riziką, pirkėjai vis dažniau reikalauja visiško skaidrumo automobilių skelbimuose ir yra pasirengę mokėti daugiau už transporto priemonę su patikrinama istorija.
Tyrimai, kuriuos atliko agentūra Minds & Roses, rodo, kad net 88 proc. pirkėjų laiko informaciją apie žalų istoriją būtina skelbimo dalimi, įrodančia pardavėjo patikimumą.
Taip pat 81 proc. pirkėjų nurodo, kad patikimas ridos rodmuo yra vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių sprendimą dėl pirkimo.
Tinkamai dokumentuota ir aiškiai pateikta žalų istorija ne sumažina, o padidina transporto priemonės vertę. Pirkėjai pasirengę mokėti daugiau už automobilį, kurio įsigijimas nesukels netikėtų išlaidų ateityje.
Be to, vairuotojai visai neatmeta galimybės įsigyti po avarijos suremontuotą automobilį — 66 proc. potencialių pirkėjų yra pasirengę pirkti transporto priemonę su žalų istorija, jei pažeidimai buvo nedideli.
Verta pabrėžti, kad, remiantis autoDNA statistika, 90 proc. nustatytų pažeidimų yra nedideli, o jų remonto išlaidos siekia iki 4 700 EUR.
„Aiškus skelbimas su pridėta VIN ataskaita, kurioje pateikiama dokumentuota informacija, pavyzdžiui, apie žalą, padeda patvirtinti ridos tikrumą ir palengvina kainos derinimą, – aiškino autoDNA naudotų automobilių rinkos specialistas. – Skaidrumas kuria pasitikėjimą, kuris tiesiogiai lemia didesnį pelną ir greitesnį pardavimo procesą.“
Tyrimai rodo, kad profesionalūs automobilių pardavėjai, savo klientams siūlantys išsamias transporto priemonės istorijos ataskaitas, automobilius parduoda gerokai greičiau.
Pardavėjai, suteikiantys prieigą prie VIN ataskaitos, vidutiniškai parduoda automobilius 5 dienomis greičiau nei tie, kurie šios informacijos nepateikia.
Skaidrus skelbimas reiškia naudą pardavėjui:
- Didesnė pardavimo kaina
- Greitesnė automobilių apyvarta
- Mažesnė ginčų po pardavimo rizika
- Mažesnės veiklos sąnaudos
- Teigiamo įmonės įvaizdžio formavimas
Skaidrūs ir sąžiningi skelbimai taip pat gerokai sumažina ginčų po pardavimo riziką, kuri gali sukelti papildomų išlaidų ir neigiamai paveikti pardavėjo reputaciją.
Tokiu požiūriu transporto priemonės istorijos ataskaita tampa investicija, kuri atsiperka tiek didesne sandorio verte, tiek mažesnėmis veiklos sąnaudomis.
Ką apima transporto priemonės istorijos ataskaita iš autoDNA?.
Transporto priemonės istorijos ataskaita – tai išsami konkretaus automobilio gyvenimo ciklo apžvalga nuo pirmosios jo registracijos.
Duomenys renkami iš daugiau nei 50 000 institucijų 26 šalyse, įskaitant Europą, JAV ir Kanadą.
„Pilnoje ataskaitoje pateikiama, be kita ko, informacija apie žalą, archyvines nuotraukas, odometro rodmenis, taip pat duomenys apie vagystės statusą ir techninės priežiūros įrašus, – aiškino ekspertas. – Ataskaitoje galima rasti ir informaciją, ar automobilis buvo naudojamas kaip taksi arba įmonės autoparko dalis.“
Vis dėlto informacijos apimtis priklauso nuo turimų duomenų apie konkrečią transporto priemonę ir tai matoma vartotojui dar prieš įsigyjant ataskaitą. Tai leidžia iš anksto įvertinti, ar dokumente bus reikalinga informacija.
Svarbu pabrėžti, kad pati informacija apie remontus ar pažeidimus neturėtų automatiškai išbraukti automobilio iš pirkinių sąrašo.
Svarbiausia – teisingai interpretuoti transporto priemonės istorijos duomenis. Reikšmę turi remonto kokybė ir reguliari priežiūra.
Reguliarūs techninės priežiūros įrašai ir aptarnavimas oficialiame serviso centre rodo ankstesnių savininkų rūpestingumą.
Tuo tarpu archyvinės nuotraukos ir vertinimai leidžia patikrinti pažeidimų mastą ir rimtumą, papildydami automobilio istoriją faktais.
Pagrindinių autoDNA ataskaitos įrašų reikšmė ir interpretacija
Pozicija
Kodėl svarbu
Kaip interpretuoti
Pažeidimai
transporto priemonės techninės būklės įvertinimas
Nedideli remontai ne visada sumažina automobilio vertę – svarbu įvertinti remonto kokybę.
Ridos rodmenys
Ridos autentiškumo patikra
Rodmenų neatitikimai gali rodyti odometro klastojimą
Techninės priežiūros įrašai
Reguliarios priežiūros patvirtinimas
Reguliari priežiūra oficialiame servise padidina transporto priemonės vertę
Duomenys iš pavogtų transporto priemonių duomenų bazių
Apsauga nuo įtartinos kilmės automobilio įsigijimo
Automobilis, įtrauktas į vagysčių registrus, yra didelės rizikos pirkinys
Registracijos istorija
Transporto priemonės teisinio statuso patikra
Pakartotinės registracijos gali rodyti importą, dažnus savininkų pasikeitimus arba išregistravimą po pažeidimų
Panaudojimas (TAKSI / įmonės autoparkas)
Informacija apie transporto priemonės naudojimo intensyvumą
Įmonių autoparko ar taksi automobiliai gali turėti didesnį mechaninį nusidėvėjimą
Archyvinės nuotraukos
Transporto priemonės ankstesnės būklės patikra
Nuotraukos padeda įvertinti pažeidimų mastą ir remonto kokybę
autoDNA ataskaitų rinkinys: kam jis skirtas, kaip veikia ir kokios taikomos nuolaidos
Tiek privatiems asmenims, tiek įmonėms ataskaitų pirkimas rinkiniu reiškia mažesnę kainą už vieną ataskaitą. Jos pasiekiamos vartotojo paskyroje ir paruoštos naudoti iš karto, nereikalaujant kiekvieną kartą atlikti atskiro pirkimo proceso.
autoDNA ataskaitų rinkiniai verslo klientams
Profesionali veikla automobilių rinkoje reikalauja darbo su dideliais apimtimis, todėl būtina naudoti atitinkamai pritaikomus įrankius.
„Ieškant kelių automobilių, ataskaitų rinkinys su kiekio nuolaida pagreitina atranką ir sumažina kainą už vieną VIN. Mes sukūrėme pasiūlymus su 20, 50 ir 100 transporto priemonių istorijos ataskaitų rinkiniais. Įsigijus juos, vieneto kaina sumažėja net 7–10 eurų, – pasakojo autoDNA atstovas. – Verslo klientams taip pat siūlome dedikuoto konsultanto pagalbą, kurio užduotis – padėti integruoti ataskaitas į įmonės veiklą.“
Ataskaitų rinkiniai ypač naudingi transporto priemonių atrankos procese ir skaidrių pardavimo pasiūlymų kūrime. Pirmuoju atveju ataskaitos leidžia greitai palyginti kelis automobilius ir iš anksto įvertinti jų techninę būklę be nereikalingų apžiūrų vietoje – tai gerokai sutrumpina atrankos laiką ir sumažina veiklos sąnaudas. Antruoju atveju jos padeda sukurti išsamų ir patikimą skelbimą, kuris palengvina kainos derinimą ir stiprina pirkėjų pasitikėjimą.
Verta pabrėžti, kad net 80 proc. profesionalių pardavėjų jau dabar naudoja transporto priemonių istorijos ataskaitas savo automobilių pasiūlai papildyti, tačiau jų nepateikia klientams.
Veiksmai įsigyjant ataskaitų rinkinį:
- Pasirinkite ataskaitų rinkinį ir prisijunkite arba susikurkite paskyrą.
- Užpildykite mokėtojo duomenis, pasirinkite mokėjimo būdą ir patvirtinkite pirkimą.
-
Patikrinkite paskyros likutį klientų skydelyje ir pradėkite naudotis ataskaitomis.
autoDNA ataskaitų rinkiniai privatiems klientams
Privatiems klientams ataskaitų rinkiniai tampa patogiu įrankiu, leidžiančiu tiksliai palyginti kelis dominančius automobilių pasiūlymus ir priimti apgalvotą pirkimo sprendimą. Galimi 2 arba 3 transporto priemonių istorijos ataskaitų rinkiniai. Įsigijus juos, galima sutaupyti atitinkamai 9,99 € ir 24,98 €. Kiekviena ataskaita pateikia išsamią informaciją apie žalą, techninės priežiūros įrašus ir registracijos istoriją, padedančią išvengti paslėptų defektų ar teisinių problemų.
Iš kur gaunami autoDNA duomenys?
autoDNA patikra pagal VIN numerį suteikia prieigą prie ataskaitos, parengtos naudojant duomenis iš daugiau nei 50 000 institucijų maždaug 26 šalyse – Europoje, JAV ir Kanadoje. Įvairūs duomenų šaltiniai ir jų reguliarus atnaujinimas reiškia, kad ypač svarbus yra įrašų nuoseklumas laikui bėgant.
Tarp duomenų šaltinių, be draudimo duomenų bazių ir valstybinių registrų, taip pat yra:
- autoservisai – informacija apie remontus, detalių keitimą ir reguliarius techninės priežiūros darbus; vertinimai apie priežiūros reguliarumą ir komponentus, kuriems reikalinga intervencija,
- transporto priemonių techninės apžiūros stotys – techninių patikrinimų rezultatai, įskaitant ridos patvirtinimą,
- finansų įstaigos – duomenys apie transporto priemones, kurios yra įkeistos, lizinguojamos ar įsigytos kreditu,
- valstybinės institucijos – registracijos datos, savininkų pasikeitimo informacija ir transporto priemonės statusas,
- policija – informacija apie pavogtas transporto priemones ir jų paiešką.
autoDNA veikia rinkoje jau daugiau nei 15 metų, aktyviai rinkdama informaciją apie transporto priemones ir teikdama unikalius duomenis apie naudotus automobilius, kurių vidutinis amžius Europoje ir JAV siekia 12–13 metų.
Duomenys, pateikiami autoDNA ataskaitoje, kai kuriais atvejais gali reikalauti papildomo patikrinimo. Kada ypač verta tai atlikti?
- Ridos neatitikimai – jei duomenys rodo sumažėjimą arba staigius didelius skirtumus, tai gali reikšti ridos klastojimą. Tokiu atveju rekomenduojama patikrinti informaciją „Regitros“ duomenų bazėje arba oficialiame serviso centre (ASC).
- Pilnas sugadinimas (total loss / salvage title) – šis įrašas gali reikšti, kad transporto priemonė buvo rimtai apgadinta. Dažniausiai tokie įrašai taikomi automobiliams, importuotiems iš JAV ir suremontuotiems Lenkijoje. Tokiu atveju verta patikrinti importo dokumentus ir apžiūrėti automobilį kartu su nepriklausomu mechaniku.
- Pažymos apie naudojimą autoparke arba kaip taksi – tokiais atvejais automobilis gali būti intensyviai eksploatuotas, todėl mechaninis nusidėvėjimas gali būti didesnis. Geriausia išeitis – atlikti išsamią techninę patikrą servise.
Case Study: skelbimas su ataskaita parduodamas greičiau
Įsivaizduokime tipišką naudoto automobilio skelbimą – kelios nuotraukos, rankiniu būdu įvesta rida, jokios informacijos apie ankstesnius remontus ar techninę priežiūrą.
Potencialūs pirkėjai užduoda daug pagrįstų klausimų apie automobilio istoriją. Dauguma dvejoja priimdami pirkimo sprendimą, nes abejoja pateiktos informacijos patikimumu. Net 60 proc. pirkėjų mano, kad didžiausia rizika perkant naudotą automobilį yra nepakankamos žinios apie jo faktinę techninę būklę.
Tas pats skelbimas, papildytas transporto priemonės istorijos ataskaita, sukuria visiškai kitokį įspūdį. Pirkėjai gali iš karto susipažinti su automobilio istorija ir pagrindine technine informacija, o tie, kurie susisiekia su pardavėju, paprastai būna daug labiau apsisprendę ir priima sprendimą greičiau.
Pridėtas PDF failas su ataskaita ir istorijos išrašu ne tik sumažina pirkėjų klausimų skaičių, bet ir padidina jų pasitenkinimą. Remiantis ataskaita „Faktai ir mitai apie naudotų automobilių rinką“, net 95 proc. pirkėjų, kurie žinojo visą savo automobilio istoriją, po pusės metų buvo visiškai patenkinti savo sprendimu. Tuo tarpu tarp tų, kurie neturėjo prieigos prie pilnos ir patikimos informacijos, šis rodiklis siekė tik 79 proc.
Kontrolinis sąrašas: Kaip sukurti patrauklų naudoto automobilio pardavimo skelbimą?
- Pridėkite transporto priemonės istorijos ataskaitą PDF formatu – tai užtikrina išsamią dokumentaciją ir padidina pirkėjų pasitikėjimą.
- Pabrėžkite svarbiausius duomenis skelbimo aprašyme – pavyzdžiui, žalų istoriją, techninės priežiūros įrašus ir ridą.
- Išryškinkite transporto priemonės privalumus, kylančius iš jos istorijos – reguliari priežiūra oficialiame servise, avarijų nebuvimas, maža rida.
Gerai parengtas skelbimas – tai raktas į greitą ir sklandų pardavimą.
Pridėkite transporto priemonės istorijos ataskaitą, kad išsiskirtumėte iš kitų pasiūlymų – tyrimai rodo, jog skelbimai su pridėta ataskaita pritraukia 3,5 karto daugiau potencialių pirkėjų nei tie, kuriuose jos nėra.
Kainos ir vertės santykis: autoDNA ataskaitų rinkiniai, palyginti su alternatyvomis
Sprendimas įsigyti transporto priemonės istorijos ataskaitą turėtų būti gerai apgalvotas, nes būtent šiais duomenimis remiasi pirkimo sprendimas. Apie naudingumą lemia ne atskiros ataskaitos kaina, o duomenų apimtis ir reali kaina už vieną VIN. Taip pat verta įvertinti ataskaitos praktinį naudingumą, informacijos pasiekiamumo greitį bei klientų aptarnavimo ir pagalbos kokybę.
autoDNA ataskaitų rinkiniai leidžia gauti ataskaitas už mažesnę kainą už vieną VIN, todėl tai naudinga tiek įmonėms, turinčioms didesnį automobilių kiekį, tiek privatiems asmenims, norintiems palyginti kelis pasiūlymus prieš pirkimą.
Nemokami įrankiai ar viešosios duomenų bazės gali pateikti tik pagrindinę informaciją, pavyzdžiui, ridą ar registracijos statusą, tačiau dažnai neapima visos žalos istorijos, techninės priežiūros įrašų ar archyvinių nuotraukų. Tokio duomenų trūkumo atveju tampa sunkiau įvertinti tikrąją transporto priemonės būklę, todėl pirkimo sprendimas gali užtrukti arba prireikti papildomų patikrų servise ar techninės apžiūros stotyje.
autoDNA ataskaitų rinkinys išsiskiria greitu ataskaitų aktyvavimu, patogiu prieinamumu vartotojo paskyroje ir galimybe jas naudoti iš karto – tai padeda sutaupyti laiko ir efektyviau planuoti automobilių apžiūras. Be to, galimybė palyginti kelias ataskaitas viename rinkinyje palengvina pasiūlymų vertinimą ir padeda greičiau rasti tinkamiausią transporto priemonę.
Investicija į autoDNA rinkinį suteikia realios naudos – taupo laiką, sumažina paslėptų defektų riziką ir didina saugumą bei pasitikėjimą priimant pirkimo sprendimą.
Kaip VIN ataskaita veikia naudoto automobilio kainą ir pardavimo greitį?
86 proc. naudotų automobilių pirkėjų bijo paslėptų techninių defektų. VIN ataskaita padaro skelbimą skaidresnį ir padeda pašalinti pirkėjų abejones. Dėl to pardavėjas gali nustatyti aukštesnę kainą, o pirkėjai priima sprendimą daug greičiau.
Ar siūlo autoDNA ataskaitų rinkinys nuolaidą perkant kelias ataskaitas (įskaitant įmonių automobilių parkams)?
Taip, įsigijus rinkinį sumažėja vienos ataskaitos kaina ir galima efektyviau valdyti didesnį transporto priemonių skaičių.
Kokius duomenis apima transporto priemonės istorijos ataskaita ir kaip jie padeda išvengti apgadintų automobilių?
Transporto priemonės istorijos ataskaita apima, be kita ko: žalą ir remontus, techninės priežiūros įrašus, ridą, ankstesnius savininkus, vagystės statusą, archyvines nuotraukas, taip pat informaciją apie naudojimą autoparke ar kaip taksi. Tai leidžia įvertinti tikrąją automobilio techninę būklę ir išvengti transporto priemonių su paslėptais pažeidimais.
Ar VIN patikra gali padidinti pardavėjo pelną?
Taip. Dokumentuota automobilio istorija didina pirkėjų pasitikėjimą, mažina reklamacijų ir ginčų riziką, leidžia nustatyti aukštesnę kainą ir sumažina išlaidas.
Kiek kainuoja ataskaitų rinkinys ir kada jis yra naudingiausias?
Ataskaitų rinkinys sumažina vienos ataskaitos kainą, palyginti su atskiru pirkimu. Jis yra naudingiausias, kai įsigyjama kelios ataskaitos vienu metu – tiek privatiems asmenims, tiek įmonėms, turinčioms automobilių parkus.
Iš kur gaunama informacija autoDNA ataskaitose ir kaip dažnai ji atnaujinama?
Duomenys gaunami iš daugiau nei 50 000 institucijų visoje Europoje ir kitose šalyse — įskaitant valstybinius registrus, draudimo duomenų bazes, autoservisus, dilerius, asociacijas ir policiją. Jie yra reguliariai atnaujinami, o duomenų derinimas iš kelių šaltinių užtikrina ataskaitų patikimumą ir tikslumą.
