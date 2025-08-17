Elektromobiliai: įkrovimo pavojai ir žaibo grėsmė

Bandymų – gausybė
Žaibas ir liūtys ne itin pavojingi tradiciniu kuru varomiems benzininiams ir dyzeliniams automobiliams. Tačiau elektrinės transporto priemonės, vertinant teoriškai, turėtų būti pažeidžiamesnės tokiam poveikiui, ypač baterijos įkrovimo metu. O kaip yra praktikoje?
Pasak specialistų, gaminant ir projektuojant elektrines transporto priemones, atliekama išsami patikra. Ypač kruopštūs yra saugos ir atsparumo vandeniui bandymai.
Saugos priemonės iš dalies paaiškina didesnę įkrovimo stotelėje kainą, palyginti su įkrovimu namuose.
Atliekant šiuos testus tikrinami specifiniai elektromobilio komponentai, siekiant įsitikinti, ar aukštos įtampos kabeliai, įkrovimo lizdas ir akumuliatorius yra atsparūs vandeniui. Tai daroma siekiant garantuoti, kad pirkėjams bus visiškai saugu juos naudoti, pavyzdžiui, lyjant lietui. Tai taikoma ir elektrinių transporto priemonių plovimui rankinėse ar automatinėse plovyklose.
Eletromobilių žinovo Mindaugo Plukio teigimu, priešingai, nei įsitikinusi dalis visuomenės, elektromobiliai gali būti netgi patikimesni nei transporto priemonės su vidaus degimo varikliais.
Atsparūs net panardinimui
M. Plukio žodžiais, elektromobilių konstrukcijoje naudojamos medžiagos yra atsparios vandeniui. Tai pasakytina apie guminius sandariklius, sandarius korpusus, vandeniui atsparius akumuliatorius ir netgi elektros variklius.
Anot jo, gamybos metu akumuliatoriai hermetiškai uždaromi taip, kad į juos nepatektų purvo ir būtų apsaugotas jų vidus. Be to, gamintojai privalo laikytis griežtų atsparumo vandeniui standartų, kurie užtikrina apsaugą netgi laikinai panardinus mašinos komponentus į vandenį.
„Net jei dėl vandens poveikio įvyktų trumpasis jungimas ar kiltų elektros problemų, kiekviename elektromobilyje įmontuotos saugos sistemos automatiškai nutrauks elektros grandinę. Taip užkertamas kelias tolesnei žalai ir užtikrinamas vartotojo saugumas“, – dėstė „Renault“ viešųjų ryšių ir komunikacijos koordinatorius Baltijos šalyse M. Plukys.
Apsaugo saloną
Kokia tikimybė, kad į elektrinę transporto priemonę trenks žaibas? Pašnekovo žodžiais, ji yra ne ką didesnė nei stichijos pataikymas į bet kurią kitą transporto priemonę. Tiesa, paradoksas tas, kad audros metu būti elektromobilyje daug saugiau nei lauke.
„Kiekvieną transporto priemonę supanti metalinė konstrukcija praleidžia energiją per išorinį automobilio apvalkalą, neleisdama jai prasiskverbti į vidų ir apsaugodama vairuotoją ir keleivius. Todėl per audrą patartina neišlipti iš automobilio, nes jame esame saugesni“, – pridūrė M. Plukys.
Elektromobiliai yra tokie pat elektriniai prietaisai kaip ir visi kiti. Todėl klausimas dėl tokio tipo transporto priemonės krovimo per lietų yra visiškai pagrįstas.
Visgi elektromobiliai, anot pašnekovo, sukurti taip, kad būtų atsparūs tokioms oro sąlygoms.
„Kol kabelis nėra tinkamai prijungtas prie kištuko, srovė neteka. Kai kištukas prijungiamas prie įkrovimo lizdo, sistema sukuria nepralaidžią vandeniui jungtį, kuri išlieka saugi viso įkrovimo proceso metu. Elektromobilių įkrovimo komponentai: visi kabeliai, elektros lizdai, įkrovimo taškai ir kt. yra kruopščiai išbandyti ir suprojektuoti taip, kad veiktų bet kokiomis oro sąlygomis, net lyjant. Dėl vandeniui atsparių jungčių, neleidžiančių vandeniui liestis su elektros komponentais, nėra jokio pavojaus patirti elektros smūgį“, – tikino M. Plukys.
Savybės skiriasi
Taigi, elektromobilį įkrauti lyjant saugu. Tiesa, norint jį tinkamai įkrauti lietingu oru, derėtų laikytis automobilių gamintojų rekomenduojamų saugos ir naudojimo instrukcijų.
Net jei dėl vandens poveikio įvyktų trumpasis jungimas, kiekviename elektromobilyje įmontuotos saugos sistemos automatiškai nutrauks elektros grandinę.
Šie nurodymai pagrįsti tomis pačiomis bendrosiomis atsargumo priemonėmis, kurios taikomos naudojant įprastus elektros prietaisus: pavyzdžiui, vengti laidų sąlyčio su drėgme ar neprijunginėti elektromobilio prie įkrovimo prieigos audros metu.
Tiesa, reiktų atkreipti dėmesį, kad dalis elektromobilių įkroviklių skirti įrengti dengtose automobilių stovėjimo aikštelėse arba garažuose. Taip pat yra vandeniui atsparių įkroviklių, kuriuos galima montuoti lauke, jie turi IP65 arba aukštesnį atsparumo lygį ir veikia net lyjant lietui.
„Greitojo įkrovimo stotelėse arba viešosiose įkrovimo vietose, kuriose galima įkrauti greičiau, įrengtas specialus saugos įtaisas. Prieš įjungiant elektros grandinę, atliekamas elektroninis patikrinimas. Jei sistema aptinka trumpąjį jungimą, pavyzdžiui, dėl drėgmės, įkrovimas neprasideda. Šios saugos priemonės iš dalies paaiškina didesnę įkrovimo stotelėje kainą, palyginti su įkrovimu namuose“, – aiškino M. Plukys.
Venkite gilesnių balų
Su M. Plukiu sutinka ir kiti savo sričių specialistai. Pavyzdžiui, Australijos Elektrinių transporto priemonių taryba (EVC) – aukščiausia nacionalinė institucija, atstovaujanti elektrinių transporto priemonių pramonei šalyje.
EVC ekspertai garantuoja, kad lyjant lietui krauti savo transporto priemonę saugu. Tiesa, jie perspėja, kad prieš kraunant būtina įsitikinti, ar įkrovimo laidai nėra pažeisti. Taip pat patariama nekrauti elektromobilio užtvindytose vietose, geriau jį iš tokios vietos išvaryti ir krauti sausesnėje vietoje.
Automobilių nuomos įmonė „Hertz“ savo svetainėje taip pat atsakė į šį klientams svarbų klausimą. Pasak jos, elektromobilį lyjant krauti saugu, tačiau nereikėtų naudoti daugializdžių ilginimo laidų ir buitinių kabelių – elektromobilį būtina krauti naudojant tinkamus, gamintojo patvirtintus kabelius ir laidus.
Įkrovimo stotelių gamintoja „V2C“ taip pat atkreipė dėmesį, kad visi įkrovimo taškai turi būti apsaugoti pagal nurodytus reikalavimus, tuomet krauti elektromobilį lietuje yra visiškai saugu.
Įmonė akcentavo tik sertifikuotos įkrovimo įrangos ir laidų naudojimą. Taip pat patariama, esant galimybei, pastatyti elektrinį automobilį po stogu arba kitoje apsaugotoje vietoje, kad lietus nepatektų į įkrovimo sistemą. Nors tai nepavojinga, bet taip galima geriau pasirūpinti įkrovikliu ir prailginti jo tarnavimo laiką.
Saugos priemonės įkraunant elektromobilį
1. Nelieskite įkrovimo kabelių drėgnomis rankomis ir (arba) stovėdami baloje.
2. Neprijunkite drėgnos kabelio jungties.
3. Venkite įkrauti elektromobilį per liūtį ir audrą.
4. Transporto priemonei įkrauti nenaudokite buitinio elektros lizdo.
5. Nebandykite vienu metu įkrauti ir plauti automobilį.
6. Nelieskite įkroviklio, kabelių ir įkrovimo stotelės drėgnomis rankomis.
7. Nenaudokite jungties ir įkrovimo kištuko, jei jie yra drėgni.
8. Venkite naudoti įkrovimo stoteles, kurios yra drėgnos arba kurių apsauginis korpusas yra su defektais (įtrūkimais).
9. Jei į transporto priemonės jungtį pateko drėgmės, nedžiovinkite jos sugeriančiu audiniu, nes sąlytis gali būti pavojingas. Vietoj to naudokite suspausto oro pūstuvą (džiovintuvą).
Naujausi komentarai