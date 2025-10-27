Kada galės vairuoti jaunesni nei aštuoniolikos metų?

Lukas 45 km/val. greičiu galintį važiuoti automobilį vairuoja jau metus, nes tam vairuotojo pažymėjimo nereikia. Vaikinas, žinoma, norėtų važinėti normaliu automobiliu, tačiau 16 metų vaikinui tektų laukti dvejus metus iki pilnametystės.
„Manau, tikrai geras dalykas, kad bus galima anksčiau pradėti vairuoti. Amerikoje jau nuo 16 metų gali tai daryti“, – kalbėjo Lukas Linas Pukys.
Tiesa, šalia vairuojančio septyniolikmečio turėtų sėdėti patyręs vairuotojas.
„Aišku, kad suaugęs turi kartu važiuoti – nėra smagu, bet ir nėra taip blogai“, – pridūrė vaikinas.
Tą patį sako ir Luko bendraamžis Julius Kumpa.
„Gal apribotų, nes ne visada gali visur pats nuvažiuoti, bet tai geriau nei nieko“, – teigė jis.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Tačiau susisiekimo ministras Juras Taminskas pasakyti, kada ši tvarka įsigalios Lietuvoje, negali.
„Šiuo metu tikrai sudėtinga atsakyti, nes reikia organizuoti su visais partneriais susitikimą ir susidėlioti grafiką, kada mes galėtume tokius žingsnius atlikti. Be to, teisinę bazę tektų koreguoti, tad mokykloms ir „Regitrai“ reikia tam pasiruošti“, – tvirtino jis.
Politikas taip pat neslepia, kad su vairavimo mokyklomis naujos tvarkos dar neaptaręs. Tačiau kai kurie vairavimo instruktoriai naują tvarką tik sveikintų.
„Manau, kad reikėtų ne tik su suaugusiais leisti, o paprasčiausiai B kategoriją leisti vairuoti nuo 17 metų, nes mokiniai yra tikrai gabūs“, – tikino vairavimo instruktorius Rolandas Gružauskas.
„Šiuolaikinis jaunimas yra imlus, gabus. Aš tik už, kad jie anksčiau integruotųsi į mūsų gyvenimą ir į eismą“, – pripažino Lietuvos jaunimo vairavimo akademijos vadovas Rimantas Stapulionis.
Kiti instruktoriai taip pat pritaria, kad kuo anksčiau jaunas žmogus pradeda mokytis, tuo lengviau išmoksta valdyti automobilį. Tačiau nebūtinai geriau vairuoja.
Dėl to gali kilti problemos.
„Kadangi turi mažiau baimių, galbūt daro rizikingesnius sprendimus. Dėl to gali kilti problemos“, – teigė vairavimo instruktorius Kastytis Povilaitis.
„Kadangi dar nėra tvirti, bendraamžiai pakritikuoja, jauni žmonės bando parodyti, ką geba, o tai kartais baigiasi tragiškai“, – pridūrė K. Povilaitis.
Svarbu ir tai, kas bus vairavimo metu prie septyniolikmečio.
„Nuo to labai priklauso, kaip bus sureglamentuota, nes kartais net dabar atėjusius po mokymosi su šeimos nariais jaunuolius reikia permokyti. Tas žmogus, kuris sėdi šalia – jam turi būti labai didelė atsakomybė“, – pabrėžė K. Povilaitis.
Kiti eismo ekspertai kelia klausimą, ar nebus taip, kad jaunuoliai neatsižvelgs į reikalavimą važiuoti su lydinčiu žmogumi.
„Ar tikrai policijos pareigūnams užteks pajėgumų? Ar neprasidės toks lengvas chaosas?“ – svarstė eismo ekspertas Darius Kanapinskas.
Be to, Europoje trūkstant profesionalių vairuotojų, aštuoniolikmečiai galės įgyti C kategorijos pažymėjimą ir vairuoti sunkvežimius. Šiuo metu Lietuvoje C kategoriją galima laikyti nuo 21 metų.
Negana to, nubalsuota, kad ir D kategoriją galima būtų laikyti nuo 21 metų, kai dabar tai leidžiama tik nuo 24 metų.
„Sunkvežimių ir autobusų vairuotojų trūksta – į tai reikia reaguoti. Manau, kad su tam tikru specialiu pasirengimu prie to galima artėti“, – kalbėjo europarlamentaras Petras Auštrevičius.
Tačiau vairavimo instruktoriai teigia, kad šia idėja nesužavėti.
„Direktyva turėtų būti daugiausia orientuota į eismo saugą. Ar jauniems vairuotojams patikėjus keleivių vežimą arba krovininius automobilius, pavyzdžiui, 40 tonų – tai nepablogins eismo saugos“, – sakė K. Povilaitis.
Lietuva šiuos įstatymus į nacionalinę teisę turi perkelti per trejus metus.
Naujausi komentarai