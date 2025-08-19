Kiniški elektromobiliai: ar jau nebijome Kinijos komunistų?

„Žinių radijo“ žurnalistas Raigardas Musnickas ir viešųjų ryšių specialistas Liutauras Ulevičius pastebi, kad pamatę žemas kiniškos produkcijos kainas, neretai užmirštame moralines pozicijas.
Vis labiau ir Europoje, ir Lietuvoje populiarėja elektromobiliai. Pirmąjį šių metų ketvirtį elektromobiliai sudarė kiek daugiau nei 5 proc. naujų automobilių. Rinkos gigante, tiek kalbant apie gamybą, tiek ir apie eksportą, laikoma Kinija. Šiuo metu Kinija dominuoja visoje elektroautomobilių gamybos grandinėje. Ši šalis gali pasiūlyti ne tik itin platų asortimentą, tačiau ir žymiai mažesnes kainas nei ES gamintojai.
Kyla klausimas, kiek tvirtos mūsų vertybės.
„Kinijos Vyriausybė subsidijuoja reikšmingą gamybos dalį ir tai leidžia elektromobiliais prekiauti keliasdešimt tūkstančių pigiau. Žmones vilioja tokios kainos. Mes turbūt nepirktume „Lados“ ar kito Rusijoje gaminamo automobilio, bet mokame pinigus Kinijai. Pigesnis automobilis ir mes užsimerkiam. Kyla klausimas, kiek tvirtos mūsų vertybės“, – svarsto L. Ulevičius, kalbėdamas apie tai, kokias vertybines nuolaidas darome komunistiniam Kinijos režimui.
Bene populiariausias kiniškų elektromobilių prekių ženklas – BYD. Nors konkrečių skaičių apie lietuvių nupirktus šio prekių ženklo elektroautomobilius kol kas nėra, Lietuvoje jau veikia pirmasis BYD salonas.
R. Musnickas pastebi, kad daug prekių ženklų perkame nė nesusimąstydami, kad tai kinų gamybos daiktai arba kinai yra į juos investavę. Žurnalistas atkreipia dėmesį, kad kalba eina ne tik apie elektromobilius.
„Pavyzdžiui, „Volvo“ mums siejasi su švedais, tačiau šiuo metu kompanijos savininkai yra kinai“, – atkreipia dėmesį žurnalistas. Be to, sako jis, nerimą kelia ir tai, kad kinai tiekia detales kai kuriems Vakarų gamintojams.
„Su elektromobiliais atsiranda dar vienas pavojus. Elektroautomobilis – sudėtinga visuma, kuri bendradarbiauja su gamintojo serveriais. Automobilis susijungia su gamintojo serveriais ir gamintojai mato, kur, kada savininkas važiuoja. Ar mes norėtume, kad Kinijos ambasada žinotų, kur būname, pavyzdžiui, penktadienio vakarais? Ar norėtume, kad Kinijos analitikai žinotų, kur važiuoja, kur sustoja nakvynei mūsų kariuomenės žmonės?“ – apie pavojus kalba L. Ulevičius.
„Tik laiko klausimas, kol BYD sudalyvaus dideliame viešajame pirkime ir aprūpins aplinkosaugininkus, socialinius darbuotojus ir kitus“, – dar vieną grėsmę įvardija viešųjų ryšių specialistas.
Žurnalisto R. Musnicko teigimu, šiais klausimais visų pirma turėtų rūpintis Vyriausybės.
„Tačiau čia iškyla kitas klausimas – pasaulio sandaros. Kol mūsų mylima Europa nesugeba sukonstruoti pakankamai technologiškai inovatyvių elektromobilių už gerą kainą, tol Kinija mus lenkia. Vakarietiški elektroautomobiliai yra labai brangūs. Vairuotojas iš Europos pamato, kaip stipriai skiriasi vakarietiškų ir kiniškų elektromobilių kaina ir sako: mums nusispjaut į režimą“, – R. Musnicko nuomone, kadangi vartotojai neretai gali būti apolitiški, labai svarbus ir Vakarų šalių Vyriausybių vaidmuo.
Visgi jis neatmeta ir asmeninės kiekvieno vartotojo atsakomybės.
Prognozuojama, kad jei ES nesiims esmingų reguliacinių kliūčių, Kinijos elektromobilių rinka Lietuvoje iki 2030 m. gali pasiekti 10–20 proc. naujų elektromobilių pardavimų Lietuvoje.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše: