Lenktynininkams išdalyti Dakaro ralio numeriai

Lenktynių organizatoriai jau paskelbė legendinių varžybų dalyvių numerius.
Nerimantui Juciui (motociklas) 28-as numeris, Dovydui Karkai (motociklas) – 58-as, Sauliui Klevinskui (motociklas) – 81-as, Edvardui Sokolovskiui – 91-as, Gediminui Šatkui (motociklas) – 103-ias, „Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ komandos atstovui Benediktui Vanagui (visureigis) – 216-as, Gintui Petrui ir jo šturmanui Nursultanui Abykajevui (visureigis) – 241-as, debiutantams Mindaugui Sidabrui ir Ernestui Česokui (bagis) – 427-as, Rokui Baciuškai ir Orioliui Vidaliui (visureigis) – 502-as, Vaidotui Žalai, Paulo Fiuzai ir Maxui Van Grolui (sunkvežimis) – 604-as, Karoliui Raišiui („Classic“) – 703-ias, Ignui Daunoravičiui ir Shammie Baridvanui („Classic“, lietuvis bus šturmanas) – 766-as.
„Numeriai skiriami atsižvelgiant į praėjusio ralio rezultatus, tačiau jie nesuteikia jokių privilegijų. Lenktyniaujant diena po dienos numerių eiliškumas pradeda nykti dykumų smėlynuose ir varžybų eigą diktuoja ekipažų gebėjimas laviruoti tarp kasdienių taktinių ir strateginių sprendimų. Aukštas starto numeris mane nustebino, turint galvoje, kad šiemet sausį mūsų ekipažas nefinišavo“, – mintimis dalijosi B. Vanagas.
47-asis Dakaro ralis buvo itin sėkmingas motociklininkui N. Juciui ir „Classic“ kategorijos visureigiu važiavusiems K. Raišiui ir I. Daunoravičiui.
Šilališkis N. Jucius buvo trečias tarp „Rally 2“ kategorijos naujokų, o bendroje įskaitoje užėmė 29-ą vietą. K. Raišys ir I. Daunoravičius važiavo 1978-ųjų senoliu „Land Rover Defender 109 Station Wagon“.
„Jau vien tai, kad startuosime Dakaro ralyje, mums buvo pergalė, vėliau – kad finišuodavome kiekvieną dieną, o galiausiai – mes tarp prizininkų, treti!“ – džiaugėsi K. Raišys.
Penktą vietą užėmė „Iveco“ sunkvežimį vairavęs V. Žala su bendražygiais P. Fiuza ir M. Van Grolu. R. Baciuška su ispanu Orioliu Mena, važiavę „Toyota Hilux T1+ EVO“ visureigiu, bendroje įskaitoje buvo dvylikti.
