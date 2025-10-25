Lietuvių pasirinkimas – vidutinio dydžio prestižiniai visureigiai

Aukso viduriukas
Rinkdamasis vidutinio dydžio prestižinės klasės visureigį statistinis lietuvis dairosi į maždaug dešimties metų ribą. Net ir tokio amžiaus gerai prižiūrėtas miesto visureigis gali ištikimai tarnauti dar ne vienus metus.
Tarp populiariausių vidutinio dydžio visureigių Lietuvoje dažnai šmėkščioja vokiškų modelių pavadinimai: GLC klasės „Mercedes-Benz“, „Audi Q5“, „BMW X3“. Jiems konkurenciją sudaro ne per seniausiai išpopuliarėjęs japoniškasis „Lexus NX“, švediškasis „Volvo XC60“. Yra ir lietuviams egzotiškesnių pasirinkimų, tokių kaip „Land Rover Discovery Sport“ arba „Alfa Romeo Stelvio“.
Atsiliepimų ir pardavimų svetainės autoasas.lt specialistai atliko Lietuvos vairuotojų atsiliepimų tyrimą, išskirdami jų įvardytus pagrindinius šios klasės ratuočių pranašumus ir trūkumus. Kadangi Lietuvoje įregistruojamų automobilių amžiaus vidurkis siekia dešimt metų, buvo vertinami panašaus amžiaus modeliai. Kuriam jų pavyko suderinti optimalų kokybės ir kainos santykį?
Uždegimo ritės bėdos
Pirmas už geriausiųjų penketuko ribos liko „Mercedes-Benz GLC“ su keturių balų iš penkių galimų įvertinimu.
Į visureigį, gamintą nuo 2015 iki 2022 m., buvo montuojami labai skirtingi varikliai: nuo 2 l benzininio, 2,2 l dyzelinio iki 2 l hibridinio (benzinas / elektra), ir 2,2 l hibridinio (dyzelinas / elektra).
Šį modelį mūsų šalyje šiuo metu galima įsigyti nuo 15 tūkst. eurų.
Tarp didžiausių GLC pranašumų yra tai, kad net ir didelės ridos ir eksploatuojamas intensyviai jis nesubyra. Apklausoje dalyvavę savininkai tvirtina per visą naudojimo laikotarpį fiksavę tik smulkių elektroninių nesklandumų.
Neblogos šio „Mercedes“ pravažumo savybės – be problemų įveikia molį, sniegą, smėlį, provėžas. GLC su oro pakaba akivaizdžiai komfortiškesnis ir geriau važiuoja nei su įprastomis spyruoklėmis – yra stabilus, patogus ir saugus.
Palyginti su „Lexus NX“ ar „Mercedes-Benz GLC“ modeliais, „Audi Q5“ važiuoklė yra per kieta.
Tiesa, degalų jis ryja nemažai. Benzininio variklio sąnaudos mieste siekia 12–14 l/100 km. Greitai dėvisi tam tikros dalys – dažnai keičiami galiniai stabdžių diskai ir apkabos, vadinamieji suportai. Beveik neišvengiami smulkūs elektronikos gedimai – dingsta akceleratoriaus pedalo atsakas. Dėl uždegimo ritės (babinos) problemų nuolat užsidega „check engine“ lemputė. Šio modelio vertė ir komfortas labai priklauso nuo komplektacijos – GLC su prasta įranga gali nuvilti.
Vairavimo malonumai
Geriausiųjų penketuką su 4,2 balo įvertinimu pradeda BMW X3 (G01) modelis. Gamintas nuo 2017 iki 2024 m., šis bolidas Lietuvoje kainuoja maždaug nuo 18 tūkst. eurų.
Vokiškasis visureigis gali pasigirti variklių įvairove – galimas benzininis 2 arba 3 l, analogiškas dyzelino variantas ir net elektrinis iX3. Dyzeliniai varikliai vidutiniškai net žiemą suvartoja tik apie 7,2 l/100 km.
Anot savininkų, X3 pasižymi labai gera dinamika, sportišku valdymu ir tiksliu pavarų perjungimu. Tarp kitų pranašumų minima moderni įranga: 12 colių ekranas, trijų zonų klimato kontrolė, automatinis parkavimas. Taip pat – aukšta sėdėjimo pozicija, šildomos sėdynės, panoraminiai stoglangiai. Keturių varomų ratų sistema veikia efektyviai, ypač žiemą ar ant slidžios dangos. Patraukli automobilio išvaizda tiek viduje, tiek išorėje.
Tarp didžiausių BMW X3 trūkumų: didelė kaina, brangus remontas ir priežiūra. Kieta pakaba, ypač važiuojant nelygiu keliu. Kietos apdailos medžiagos nesuteikia premium pojūčio. Garso sistema baziniuose modeliuose skamba prastai. Minimi ir kai kurių versijų variklių gedimai.
Ramybės mėgėjams
Tokį pat balų vidurkį (4,2) surinko ir „Lexus NX“. Gamintas nuo 2014 iki 2021 m., jis turi dviejų tipų variklius – 2 l benzininį ir 2,5 l hibridinį (benzinas / elektra).
Naudoto NX kaina prasideda nuo 15 tūkst. eurų.
Japoniškas miesto visureigis, net ir su didele rida, vertinamas kaip vienas patikimiausių šiame segmente. CVT pavarų dėžė labai patikima, o hibridinis variklis leidžia pasiekti vidutines vos 5–7 l/100 km sąnaudas. Elektrinis režimas veikia iki 30 km/val. greičio ir leidžia taupyti degalus, ypač mieste.
Patogios NX sėdynės užtikrina daug vietos ir priekyje, ir gale. Net standartinė komplektacija yra gana solidi, patogus valdymo mygtukų išdėstymas, tinkamas klimato valdymas. Automobilis stabilus kelyje.
Tiesa, CVT pavarų dėžė greitėjant sukelia specifinį, ne visiems malonų garsą. Realus pravažumas prastas – skirtas tik miestui ir geriems keliams. Duslintuvas kabo žemai, yra rizika jį kliudyti važiuojant prastesniais keliais. Siaura bagažinė mažoka kelionėms su šeima. Navigacija neintuityvi, liesti jautraus ekrano valdymas senstelėjęs. Esant didesnei ridai, gali pasitaikyti brangių remontų, pvz., baterijos keitimas.
„Lygindami BMW ir „Lexus“ matome esminių skirtumų. BMW – sportiškas, dinamiškai valdomas automobilis su aukšto lygio įranga, bet ne be trūkumų. Didžiausi trūkumai – brangus išlaikymas, kietoka pakaba. Tuo tarpu „Lexus NX“ – puikus pasirinkimas vertinantiems ramų važiavimą, patikimumą, ekonomiškumą ir kokybišką interjerą. Šis modelis turi keletą trūkumų, susijusių su garso izoliacija, bagažinės talpa ir pravažumu“, – aiškino autoasas.lt automobilių analitikas Nerijus Paketūras.
Degalų rijikė
Lyderių trejetą su 4,5 balo įvertinimu pradeda „Audi Q5 (FY)“. Šis modelis gaminamas nuo 2017 m. iki šiol, su benzininiu arba dyzeliniu 2 l varikliu. Šiuo metu kaina prasideda nuo 16 tūkst. eurų.
Ar „Porsche“ turi trūkumų? Be abejo! Jo techninė priežiūra ir remontas yra brangūs.
Q5 gamintojai gali pasigirti puikia garso izoliacija. Visų varomų ratų sistema „Quattro“ veikia užtikrintai, net su paprastesnėmis vidutinės klasės padangomis žiemą bus išvažiuojamos ir visiškai nevalytos miesto gatvės. Automobilis – dinamiškas, jo vairavimas primena kur kas sportiškesnius modelius, tokius kaip „Cupra Formentor“. DSG dėžė dirba tiksliai ir sklandžiai. Salono medžiagos kokybiškos, apdaila solidi, viskas atrodo tvirtai ir tvarkingai. Gražus kėbulo dizainas, geras prietaisų skydelis.
Palyginti su „Lexus NX“ ar „Mercedes-Benz GLC“ modeliais, „Audi Q5“ važiuoklė yra per kieta. Didelės degalų sąnaudos – benzininiai modeliai mieste gali sunauditi iki 15 l/100 km, dyzeliniai – apie 10 l/100 km. Standartinė audiosistema vertinama kaip prasta, neatitinkanti premium segmento lūkesčių. Nepatogus klimato valdymas liečiamame ekrane, abejotinas kai kurių variklių patikimumas.
Vokiška prabanga
Vos žingsnelio iki nugalėtojo laurų pritrūko „Porsche Macan“, gavusiam 4,6 balo įvertinimą. Visureigis, gamintas nuo 2014 iki 2024 m., apginkluotas 3–3,6 l benzininiais arba 3 l dyzeliniais varikliais.
Vokiškos prabangos etalono kaina Lietuvoje prasideda nuo 19 tūkst. eurų. Anot savininkų, šių pinigų jis tikrai vertas. „Macan“ – itin dinamiškas automobilis, įsibėgėjimas greitas ir sklandus, kai kurios versijos nuo 0 iki 100 km/val. pagreitėja vos per 5,3 sek. Labai malonus vairuoti, reaguoja greitai. Kokybiškas interjeras, kuriame viskas apgalvota: medžiagos malonios liesti, sportiškas vairas, ergonomiškas prietaisų skydelis, erdvus panoraminis stogas. Sėdynės reguliuojamos net keturiolika padėčių. Stabdžiai labai efektyvūs ir saugūs. Hidraulinė pakaba su reguliuojamu aukščiu lieka komfortiška net sportiniu režimu. Priekyje daug vietos, o bagažinė gana didelė.
Ar „Porsche“ turi trūkumų? Be abejo! Jo techninė priežiūra ir remontas yra brangūs. Kai kuriuose modeliuose pasitaiko variklio tarpinės problemų – remontuojant reikia išmontuoti variklį, todėl tai nemažai kainuoja. Kai kurios naujai gamintos detalės neatitinka originalių dalių kokybės.
Variklis atsiskleidžia tik pasiekus 6–7 tūkst. apsukų, o esant žemoms yra gana nuobodus. Elektrinis vairo stiprintuvas tikslus, bet trūksta tiesioginio ryšio su keliu. Galinių sėdynių atlošas pernelyg vertikalus – ne visiems keleiviams patogu.
Švedų ambasadorius
Apklausos lyderiu tapo „Volvo XC60“, gavęs maksimalų balų įvertinimą. Gaminamas nuo 2017 m. su 2 l benzininiais, dyzeliniais ir hibridiniais varikliais.
Šio Švedijos autopramonės ambasadoriaus kaina šiuo metu Lietuvoje prasideda nuo 16 tūkst. eurų.
XC60 savininkams patinka labai erdvus salonas tiek priekyje, tiek gale. Talpi bagažinė pritaikyta ir didelei šeimai. Puiki salono surinkimo ir medžiagų kokybė, gera garso izoliacija. Patogi ir minkšta pakaba, geras valdymas tiek mieste, tiek greitkelyje.
Galingi dyzeliniai ir hibridiniai varikliai užtikrina gerą akceleraciją. Automatinė pavarų dėžė veikia idealiai, perjungimai sklandūs. Hibridinio variklio mišrios sąnaudos yra apie 8,2 l/100 km. Vien elektriniu režimu galima nuvažiuoti iki 35 km. Kaip įprasta „Volvo“ prekės ženklui, sumontuota daugybė aktyvių saugumo sistemų: automatinis stabdymas, juostų palaikymas, adaptyvus autopilotas greitkelyje.
Tarp trūkumų – salone trūksta lentynėlių ir nišų daiktams laikyti. Vairas reguliuojamas tik aukštyn ir žemyn, nėra pirmyn ir atgal reguliavimo galimybės. Kai kam vairas atrodo per jautrus – itin reaguoja į kelio nelygumus. Automobilio eksploatacija yra nepigi.
Naujausi komentarai